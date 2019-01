Bassisten Bo Stief spiller nu-musik i Ollerup

Musik: Onsdag 6. februar kl. 19.30 kan man i Koncerten i Ollerup opleve den virtuose kontra-og elbassist, komponist og producer Bo Stief i en vedkommende triokonstellation. Bassisten Bo Stief er kendt for sine melodiske, klangfyldte, underholdende og meget forskellige kompositioner, og for sin store musikalske alsidighed og åbenhed. Ved aftenens koncert vil Bo Stief Trio levere en musikalsk collage baseret på universelle termer som stemninger, lydbilleder, skønhed, vitalitet, lethed, opfindsomhed, variation, sammenspil og personlig kreativitet. Trioen søger at skabe nye veje gennem nærværende, optimistisk nu-musik. /sisø