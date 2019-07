Barselona båret af rekordpublikum på Roskilde

Rasmus Theodor og Rud Aslak mødte hinanden på Ollerup Efterskole i 2015-16. På den efterfølgende Roskilde Festival fandt de ud af, at de klikkede musikalsk. Tre år senere kommer den foreløbige kulmination for duoen Barselona med en yderst velbesøgt koncert netop på Roskilde Festival.

Når Avalon-scenen og området omkring den er proppet, estimeres det, at omkring 12.000 publikummere er samlet. Det betyder, at Rasmus Theodor og Rud Aslak med den i dagens anledning udvidede bandbesætning i Barselona har trukket et sted i underkanten af 10.000 tilskuere til en af torsdagens første koncerter på Roskilde Festival. Det er med afstand 20-årige Rasmus Theodors og 19-årige Rud Aslaks største koncert med duoen Barselona, og en halv time efter koncerten sitrer de begge af eufori i backstageområdet, hvor de holder til i to pastelfarvede telthytter. - Det var fuldstændig vanvittigt at gå ind på scenen og se, hvor proppet teltet var. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi troet, vi kunne fylde Avalon så tidligt på dagen, siger odenseanske Rasmus Theodor, der stadig er iført et cool, blåt jakkesæt og en lyseblå skjorte med ekstra lange flipper. Begge deres familier var mødt frem for at bakke op, og det samme var en lang række venner. - Jeg spottede faktisk kun en enkelt ven nede i mængden, men jeg ved med sikkerhed, der var flere i teltet. Jeg kommer fra København, så Roskilde har altid være mine venners og min festival. Jeg håber sgu ikke, at mine venner lå og kogte ude i deres telte, siger Rud Aslak og ler.

Efter torsdagens koncert skal Rasmus Theodor og Rud Aslak hygge med venner og ansatte på deres pladeselskab og høre koncerter senere på aftenen. Foto: Simon Staun

Rørt på den sygeste måde Selv om nerverne sad uden på tøjet inden koncerten, havde de begge mulighed for at være til stede i øjeblikket og mærke magien under teltdugen. - Jeg har været ret afklaret i forhold til, hvad jeg og vi skulle i dag. Vi har forberedt os ekstremt godt, så jeg havde ro i maven. Men uanset, hvor meget styr man har på aftalerne, bliver man påvirket af stemningen og antallet af publikummere. Jeg blev sgu rørt på den sygeste måde i dag, siger forsanger Rud Aslak. Rasmus Theodor, der befandt sig lidt mere tilbagetrukket på scenen, havde også besluttet sig for at være 100 procent til stede fra første sang. - Jeg har indimellem siddet til en koncert og undret mig over, at vi allerede var kommet til sidste sang. I dag ville jeg undgå at sidde og stene, derfor var jeg meget fokuseret på at have min opmærksomhed rettet mod publikum. Det betalte sig i den grad, siger Rasmus Theodor.

Det kom bag på duoen Barselona, at der var mødt så mange frem til gruppens koncert tidlig torsdag eftermiddag. Foto: Simon Staun

En fed proces Duoen har siden oktober vidst, at den skulle optræde på Roskilde Festival. De efterfølgende måneder spekulerede de to medlemmer på, hvordan de kunne gøre Roskilde-koncerten til noget særligt. - Vi mødte Peter, der spiller percussion. Han er vildt energisk og dygtig. Ham inviterede vi med, og senere spurgte vi saxofonisten Isak, som vi kender fra efterskolen. Så kom strygerne med, og pludselig var det et ret stort band, siger Rud Aslak. Rasmus Theodor begyndte at skrive arrangementer til strygere og saxofon og blev overrasket over, hvor hurtigt hans tanker blev omsat til toner. - Jeg kunne give dem et stykke papir med noder og tanker, jeg havde brugt en måned på, og så spillede de det nærmest fejlfrit første gang. Det har været en fed proces at få de andre musikere tilknyttet, siger Rasmus Theodor, mens lyden af champagnepropper, der springes, kan høres på den anden side af teltdugen.

Rasmus Theodor og Rud Aslak har spillet sammen siden 2016, hvor de fandt fælles fodslag netop på Roskilde Festival. Foto: Simon Staun

Strømmen gik til sidst Højdepunktet under koncerten var fællessangen under nummeret "Har været på vingerne" fra gruppens dobbeltalbum "Legebørn" og "Hjertebank", der udkom i marts. - At stå foran flere tusinde mennesker, der synger med på ens sange, er ubegribeligt. Jeg var nødt til at tage mine ørepropper ud undervejs for at høre, hvordan det lød uden filter, siger Rud Aslak benovet. Barselonas koncert sluttede brat, da strømmen gik. Heldigvis var de få sekunder fra at være i mål, da det skete. - Vi var i chok i fem sekunder, hvor vi ikke helt vidste, hvad vi skulle gøre. Så gik det op for os, at det var en gave. Fordi det var en fucking genial måde at slutte koncerten på. Publikum gik helt amok, og det var absurd heldigt, at det skete i slutningen af sidste nummer og ikke i begyndelsen af første. Nogen for oven holdt hånden over os i dag, siger Rasmus Theodor. Nu er det tid til champagne.