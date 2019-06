Barn i vikingetiden

Underholdning: Mød de handelsrejsende vikinger og hør dem fortælle om håndværk og liv fra en svunden tid. Legede børn i vikingetiden, og lavede vikingen andet end at sejle på plyndringstogt? Vikingegruppen Brimirs handelsrejsende flytter ind i Jernalderlandsbyen Odins Odense. Vikingetelte slås op og fortællingen om vikingen kan begynde. På markedet vil Brimir lægge vægt på børnene, den gode oplevelse og læring om fortiden. Der vil være mulighed for at lege, som man gjorde i Vikingetiden eller støbe sin egen thorshammer. Vikingemarkedet foregår weekenden 16.-17. juni kl. 10-16 i Jernalderlandsbyen Odins Odense./KAMJO