Barack Obama på vej med sine erindringer

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama er på vej med sine erindringer og følger dermed i sin frues fodspor. Michelle Obamas erindringer er ifølge hendes danske udgiver, forlaget Lindhardt og Ringhof, den mest solgte biografi nogensinde med næsten 10 millioner solgte bøger siden udgivelsen i november 2018.

- Vi ved ikke, hvornår Barack Obamas bog udkommer endnu, siger adm. direktør for Lindhardt og Ringhof, Lars Boesgaard, i en pressemeddelelse.

- Men det er det, alle taler om i den internationale forlagsverden. Vi ved, at Barack Obama arbejder hårdt på at færdiggøre sine erindringer, og vi håber selvfølgelig på, at vi kan udgive den allerede i 2019.

I Danmark har Michelle Obamas erindringer "Min historie" solgt over 50.000 eksemplarer i de forskellige bogformater. De internationale rettigheder til parrets bøger blev angiveligt solgt for op imod en halv milliard kroner. /ahy