Band fik råd af Kim Larsen: - Det har vi fulgt lige siden, og nu kører det for os

Bandet Folkeklubben ankom torsdag til Gaffa Prisen med fire nomineringer i lommen. Her fortæller de om bandets nye album, deres kærlighed til Fyn og et råd fra Kim Larsen.

- Fedt, at folk anerkender det, vi har arbejdet på. Men altså, lige i øjeblikket er vi på turné. Vi skal spille i morgen. I overmorgen. Det håber vi på, at albummet kan give os lov til det næste halvandet år frem. Og deri ligger den virkelige hæder, fortæller forsanger Kjartan Arngrim, som er født i Odense.

Nomineringerne var for årets danske hit, årets danske rockudgivelse, årets udgivelse og ikke mindst årets band. For deres album fra oktober, "Sort tulipan".

Råd fra Kim Larsen

"Sort tulipan" sørgede for den første Gaffa-nominering til ham, valbygenseren Rasmus Jusjong og langelænderen Rasmus Dall.

- Hver gang, vi har lavet et album, har vi håbet på, det ville ryste Danmark. Men med det nye er vi gået i en lidt anden retning. Der er noget død, noget selvmord, noget mørkt og mere indadvendt, som folk godt kan lide at lytte til, siger de om succesen.

Men det har for bandet også handlet om at spille en masse for at holde momentum og få medvind. Noget, bandmedlemmerne blandt andet fik inspiration til, da de for år tilbage varmede op for Kim Larsen.

- Det er lidt den gammeldags metode. Det gjorde han jo meget, lyder det fra Rasmus Jusjong, hvortil Kjartan Arngrim tilføjer:

- Han fortalte os, at vi bare skulle have asfalt i bagruden. Og det har vi fulgt lige siden. Vi har spillemands-genet, så vi kan godt lide det.