Dommer og mentor Oh Land har Maria & Bea fra Sønderborg under vingerne i "X Factor". Her er træningen til fredagens liveshow nummer fem i gang på scenen i Priorparken i Brøndby. Foto: Michael Svenningsen

TV2 har taget over efter 11 sæsoner med "X Factor" på DR. Basen er rykket til Brøndby, et par af dommerne er nye, og seertallene er høje. 1,1 million så med sidste fredag. Vi var med bag kulissen i det populære talentshow, der nærmer sig finalen i Horsens 12. april.

Scene 1: "Hov, jeg opdager lige, at jeg stadig har nattøj på". Oh Land smiler stort. Det er formiddag i Priorparken i Brøndby på en pivende kold tirsdag. Dommeren med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius har stadig to grupper med i sæson 12 af "X Factor", og lige nu er det Maria & Bea fra Haderslev og Sønderborg, der er på scenen med deres musikalske mentor. Røgen har lagt sig efter endnu en fredag, hvor der blev kappet en skive af deltagerpølsen. Ni er blevet til fem, der alle har det mål at nå toptre og dermed finalen i Forum Horsens 12. april. En ny sang er valgt - en velbevaret hemmelighed i skrivende stund - og nu skal teksten lagres i hjernen. Koreograferne Toniah Pedersen og Ali Haydar bidrager med moves. Der er endnu et stykke vej til det, seerne på TV2 og de godt 500 i studiet får at se fredag aften. Vi har en klar aftale: Vi er med som fluer på væggen, når deltagerne skal igennem deres stramt koordinerede program. Der er lagt en beskyttelsesring om de unge artister, der er gået fra stille gennemsnits-tilværelser til stjerner for en stund. Maria Meldgaard Mortensen og Bea Sarockaite, 18-årige veninder, lever i konkurrencen. De har end ikke stået på affyringsrampen i de nervepirrende afgørelser endnu. - Vi har vundet allerede. Vi ville vise os selv frem, og det har vi gjort. Vi havde aldrig troet, at vi skulle komme til at lave kunst som det her, lyder det fra de to unge kvinder, da dagens program ud på eftermiddagen er overstået. Rap-duoen med de rappe replikker blev et mindre Youtube-fænomen over natten med et twerk-indslag, som kaldte store smil frem hos ikke mindst dommertrioen. De er jublende lykkelige for at have Oh Land som mentor. - Det er hende, vi kommer længst med, fastslår de. For Beas vedkommende skal de mange uger i "X Factor"-land kombineres med en gymnasietid, der rinder ud. Hun går i 3.g i Sønderborg og har en afgangseksamen i nær fremtid. - Jeg har styr på det, fastslår hun.

"X Factor"-afgørelsen Fem solister/grupper er tilbage i den 12. udgave af "X Factor" - fire er siet fra i de hidtidige live-programmer.



De kommende to fredage barberes feltet ned til tre aktører, der får plads i finalen i Forum Horsens fredag 12. april.



Med endnu er solisterne Kristian Kjærlund Madsen, Benjamin Rosenbohm og Live Vogel, duoen Maria & Bea (Maria Meldgaard Mortensen og Bea Sarockaite) samt pigegruppen Echo (Emma Funding, Freja Peschardt Assenholt, Tanne Balcells og Mathilde Byder).



Favorit hos Danske Spil er Benjamin Rosenbohm til odds 2 - med Kristian Kjærlund Madsen som førsteudfordrer til odds 3,5.



Echo er ifølge bookmakerne mest i risikozonen for at ryge ud fredag.

Thomas Blachman mistede hurtigt to af sine solister i gruppen for 23-årige og derover. Han har derfor god tid til Kristian Kjærlund Madsen (th.) fra Horsens, der hører til blandt favoritterne. I midten den faste koreograf, Toniah Pedersen. Foto: Michael Svenningsen

Når Grete Lis siger sin mening Scene 2: Vi er rykket en etage op. Mens Maria og Bea er på scenen, øver pigegruppen Echo harmonier bagest i noget, der kunne være et mindre klasselokale. Skoler ser de dog ikke noget til for tiden. Emma Funding fra Horsens og Freja Peschardt Assenholt fra Tørring er begge 15 år og går i 9. klasse, men klassekammeraterne må nøjes med at se dem i tv. - Vi er ikke fysisk i skole, men vi klarer noget via nettet. Vi har arbejdet forud og er færdige med pensum. Det har krævet megameget forberedelse, fortæller de to piger. De fire medlemmer har været igennem rutsjeture som de færreste i programmet. De stillede alle op som solister og røg ud, inden det blev rigtig sjovt. Oh Land så dog muligheder i at samle dem og hentede dem tilbage som gruppe. Selv om de et par gange har balanceret på randen af exit, står de her endnu. Som fire gode veninder, der ikke kendte det mindste til hinanden inden programstart. Senest var der tårer og tænders gnidsel i fredags, da Echo og Patrick Smith var i omsang - og der var knubbede ord fra en Thomas Blachman i krigshumør. - Alt fløj igennem hovedet, mens vi ventede på afgørelsen. Vi stod med et ben ude og et andet inde. Noget af kritikken kan vi godt bruge, men vi skal også filtrere: For hvad er bare volapyk? Én ting er et håndtere dommer-kommentarer. Det er en del af pakken, når man melder sig til "X Factor". Noget andet er vrimlen af ros og ris på de sociale medier. - Det kan være Grete Lis fra Brønshøj, der ikke synes, det vi laver, lyder supergodt, men vi prøver at lukke det ude, for vi kan ende i mange mærkelige teorier om, hvad folk har skrevet, siger Emma Funding og Freja Peschardt Assenholt. Echo er favorit hos bookmakerne til at ryge ude denne fredag, og gruppen er klar til at eksperimentere, for "vi er jo ikke dumme", som de siger. Underforstået: De ved, at de er undertippede, og så tager de gerne en chance. - Urkraften skal findes frem. Mere råben, mindre skønsang, lover dommer Oh Land, inden hun - og hendes lille hund - skal tilbage i studiet.

Der er ikke noget popstjerne-glamour over omgivelserne i Priorparken i Brøndby. Alle tænkelige lokaler i bygningen bruges flittigt, og her øver Echo sig til fredagens show i et ydmygt lokale på 1. sal i komplekset - inden lydprøven på scenen. Fra venstre Mathilde Byder, Freja Peschardt Assenholt, Emma Funding og Tanne Balcells. Foto: Michael Svenningsen

- Vi har alle kniven for struben Scene 3: Vi nærmer os middag, og snart er det Kristian Kjærlund Madsens tur til først at prøve tøj til næste show og siden gå på scenen med Thomas Blachman. - 10 minutter, så skal fotografen ud. Vi har alle kniven på struben, lyder det fra den rutinerede dommer, mens han skridter forbi. Han er nu i fint lune, Blachman. Det er alvor nu. Den 23-årige sanger fra Horsens er eneste "overlevende" i sin kategori og har derfor mentorens fulde fokus, men kunsten er også at holde igen. Stemmen er dyrebar og må ikke slides op. Forkølelse er deltagernes største fjende. Vokalen har Kristian Madsen været tryg ved i hele forløbet, mens koreografi er mere uvant terræn for ham. - Selvtilliden vokser, men det gør presset også. Jeg er meget obs på fejl, siger han. - Før liveshowene sagde jeg: Er jeg med i tre shows, er jeg tilfreds, så har jeg fået lov at opleve, hvad det vil sige at være med i liveshows. Får jeg fem, så er jeg euforisk. Jeg er superstolt af det, jeg har lavet, men jeg vil gerne synge mere. Da det kom frem, at finalen afvikles i Horsens, tænkte jeg: Det vil jeg rigtig gerne. Der er ro og eftertænksomhed over den talentfulde sanger, der har fået overstrømmende kritik undervejs. Senest roste dommer Ankerstjerne ham i fredags for en af sæsonens bedste præstationer. Midt i nervøsiteten for at glemme teksten og den almindelige uro i maven først på ugen, hvor hele apparatet starter forfra efter dommens aften fredag, tænker Kristian Kjærlund Madsen over, hvordan han bliver fremstillet. - Indslagene er på det seneste blevet mere personlige, og tilrettelæggerne kommer med en plan. Jeg ser først indslaget på aftenen og tænker forinden på, om det nu er den rigtige personlighed, der vises. Jeg føler mig nu præsenteret godt hidtil, fastslår han. Sangvalget til fredag kan vi ikke afsløre. Men hvis det er et godt tegn, at Blachman fra sin faste dommerstol karakteristisk vugger med hovedet, når Kristian aflægger de første prøver, er der en oplevelse i vente. "X Factor" kan følges fredage kl. 20 på TV2. Der resterer to liveshows inden finalen i Forum Horsens, hvor i omegnen af 3500 tilskuere er på plads 12. april. Der er ganske få billetter tilbage.

Maria & Bea tog Danmark med storm med et twerk-show op til live-programmerne, og populariteten er ikke dalet. Det kan godt være, der mangler noget sangteknisk, men attitude har duoen fra Haderslev og Sønderborg. Foto: Michael Svenningsen

Thomas Blachman i sin vante dommerstol - også selv om det kun er tirsdag og øvetime i "X Factor". Kristian Kjærlund Madsen er i gang med at øve det nummer, han skal synge i fredagens show. Foto: Michael Svenningsen

"X Factor" er meget andet end mikrofon og musik. Tøjvalg og koreografi er en del af det faste ugepensum for Kristian Kjærlund Madsen og de øvrige artister. Foto: Michael Svenningsen