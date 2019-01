Babyopera i Ferritslev Fritidshus

Klassisk: Opera er oftest en genre, der forbindes med et voksent publikum, men Den Jyske Opera i Aarhus har i samarbejde med Spitafields Music fra London budt børn i alderen fra nul til to et halvt år indenfor i operaens verden med forestillingen "Hjertelyd". Ferritslev Fritidshus har forestillingen på besøg søndag 27. januar kl. 11 og 14 og igen mandag 28. januar kl. 09.30 og 11. Forestillingen er ikke af den traditionelle slags, men snarere en slags installation, hvor babyer, børn og voksne nænsomt bliver guidet rundt af sangere og musikere i 30 minutter efterfulgt af 15 minutters leg. /stha