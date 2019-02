Både danske og internationale artister hylder foråret med jazz

Musik: Den landsdækkende vinterjazz-festival er netop slut, men Tobaksgaarden fortsætter ufortrødent med et tætpakket jazz-program langt ind i foråret. Torsdag 7. marts kl. 20 gæster pianisten Enrico Pieranunzi med den danske bassist Thomas Fonnesbæk og amerikanske Ulysses Owens på trommer. En uge efter, torsdag 14. marts kl. 20, fortolker den nye unge jazzkomet Ellen Andersson det amerikanske jazzkatalog. Lørdag 16. marts kl. 21 er det danske Cæcilie Norbys tur til at fylde Tobaksgaarden med jazzmusik, og med sig har hun et krafthold af jazz-medsøstre (foto). Torsdag 28. marts kl. 20 gæster en dansk jazz-konstellation bestående af Carsten Dahl, Nils Bosse Davidsen og Stefan Pasborg og fredag 29. marts kl. 21 lukker og slukker Mike Stern (foto) i en trio konstellation med den danske bassist Chris minh Doky og Jonas Johanneson på trommer. /stha