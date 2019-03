AssensBibliotekerne får besøg af krimiforfatterpar

Assens: Torsdag 28. marts er der krimimesse på AssensBibliotekerne, og i den anledning gæster krimiforfatterparret Øbro og Thornbjerg biblioteket. Her er et uddrag af bibliotekar Jørgen Christensens anmeldelse af parrets første krimi "Skrig under vand".

I den møder vi for første gang psykologen og profileringseksperten Katrine Wraa, som er blevet ansat i Drabsafdelingen hos Københavns Politi. Sammen med sin makker Jens Høgh bliver hun straks sat på en sag om mordet på fødselslægen Mads Winther.

Måske kender nogle også Øbro & Tornbjerg fra TV, hvor de bl.a. har været i "Go'Aften Danmark", hvor de præsenterede deres krimi "De ustraffede". Øbro & Tornbjerg er med på Krimimesse i Horsens, men nu kan du altså møde dem på AssensBibliotekerne. /exp