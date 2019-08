Artist talk med keramiker Peter Tybjerg

Kunst: Mandag 12. august kl. 16 kan man få et indblik i lerets kosmologiske aner, når den danske studio-keramiker Peter Tybjerg i sit foredrag "Fra stjernestøv til keramiske krukker" skitserer, hvordan det ler, som keramikerne arbejder med i dag, opstod meget tidligt i universets dannelse. Efter foredraget vil der være mulighed for at få en snak med keramiker Merethe Bloch omkring de udstillede værker i udstillingssalen og de keramiske teknikker, der bliver anvendt i skabelsen af Blochs værker. Og sidst, men ikke mindst, vil Uffe Johansen være tilgængelig for en snak omkring de udstillede fotografier og rejserne til Island. Foredraget foregår på Tobaksgaarden i Assens og er en del af Assens Kulturdage. /stha