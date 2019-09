Musik: Fredag 6. september gæster vokalensemblet Ars Nova Copenhagen Odense, når det giver koncert i Sankt Hans Kirke. Ars Nova Copenhagen, under ledelse af Paul Hillier, præsenterer til koncerten et program under overskriften "A Sense of Proportion", hvor man blandt andet spiller "Missa Prolationum" af Johannes Ockeghem og "Da Pcem Domine" af Arvo Pärt. Koncerten starter kl. 19.30. /piwi