Arne anbefaler: Tidligere justitsminister hæver sig som forfatter

Det tør siges, at Anne Holt har formået at skifte persongalleriet ud. Den nye hovedperson, Selma Falck, er meget anderledes end den tidligere hovedperson, Hanne Wilhelmsen. Vi møder Selma Falck den dag, hun flytter ind i sin nye lejlighed. Den er det synlige bevis på hendes enorme nedtur. Hun er berømt advokat, tidligere eliteidrætskvinde. Vinder af "Vild med dans" - og førende party-kendis i Norge. Men ludomani har ført hende ud i misbrug af klient-kontoen. Hun er dømt ude. Hun undgår en politianmeldelse, men kun ved at sælge alt, hvad hun har. For at skaffe pengene tilbage - og ved at sælge sin andel af advokatfirmaet. Selma er færdig. Fallit, nedbrudt, udstødt. Mand og børn vender hende ryggen. Hun sidder i en faldefærdig lejlighed. En irriterende kat og en hjemløs gamling under en vejbro er, hvad hun har tilbage.

Nu har Anne Holt leveret et helt nyt udspil. Hun har atter skrevet en glimrende kriminalroman, men det har hun gjort mange gange. Det nye er, at Holt skifter scene. Hanne Wilhelmsen er afløst af advokaten Selma Falck, og meget tyder på, at det ikke bare er for en enkelt romans vedkommende. Dels er der et signal på forsiden af den nye roman "En grav til to", hvor der øverst står: En Selma Falck-krimi. Det antyder vel, her er noget, som vi fremover skal være opmærksomme på. Dels er selve historien bygget op, så man ikke alene kan forvente - men også glæde sig til - en fortsættelse.

Bøger: Siden 1993 har norske Anne Holt været blandt de mest fremtrædende af det kuld af forfattere, der har sikret norske krimier international anerkendelse. Jo Nesbø er frontfiguren. Gunnar Staalesen er "ham, der startede det hele", og Anne Holt er den, der stille og roligt har holdt sig i feltet og er kendt som forfatteren, der skabte politikvinden Hanne Wilhelmsen, hovedfigur i Holts otte romaner over 15 år, fra 1993 til 2008. Og kendt som kvinden, der formåede at være forfatter og samtidigt være Norges justitsminister.

Anne Holt var allerede en anerkendt forfatter, da hun i 1996 blev sit lands justitsminister.Hun blev født i den sydøstnorske havneby Larvik i 1958 og blev uddannet jurist. I 1993 debuterede hun som kriminalforfatter med "Blind gudinde", hvor hun præsenterede politikvinden Hanne Wilhelmsen for første gang. Hun blev senere hovedfigur i endnu syv romaner. Holt har aldrig lagt skjul på sin sympati for den politik, som det norske arbejderparti stod for - og da Arbeiderpartiet dannede regering i 1996, blev hun tilbudt posten som justitsminister. Det var Thorbjørn Jagland, der dannede regering som statsminister. Han tog over efter landsmoderen og ikonet Gro Harlem Brundtland. Regeringen fik kun et års levetid. Så blev der valg, og Kristeligt Folkepartis Kjell Magne Bondevik dannede regering med støtte fra Venstre og Centerpartiet. Anne Holt forlod ministeriet og fortsatte som forfatter. Men selv i året som minister havde hun skrevet i fritiden - for allerede i 1997 udkom hendes fjerde krimi, "Løvens gab".

Tråde til virkeligheden

Og så slår lynet ned. Dopingskandale i norsk langrend. Nationens bedste kvindelige skiløber testes positiv. Her trækker Anne Holt tråde til virkelighedens verden. For et par år siden blev en af verdens bedste, kvindelige skiløbere, den norske Theresa Johaug, idømt to års karantæne for doping. Siden har det vist sig, at det var skiholdets læge, der havde givet forkert astma-medicin. Johaug vendte tilbage i år - rasende efter oprejsning - og vandt tre guld- og én sølvmedalje ved VM.

Anne Holt har en anden historie at fortælle. Hun forlader hurtigt virkeligheden og fortæller sin egen historie videre. Et par dage efter dopinganklagerne mod den kvindelige løber, bliver Norges bedste, mandlige skiløber dræbt ved et trafikuheld. Det viser sig, at liget også indeholder anabolske steroider. Katastrofen for den norske nationalsport er total. Og der er kun et par måneder til VM.

Så banker det på døren hos Selma i det rottehul, hvor hun bor. Uden for døren står en af Norges rigeste mænd - og manden, der fældede Selma og afslørede hendes underslæb. Men det er hans datter, der er den doping-sigtede skiløber. Han tilbyder Selma en handel: Bevis min datters uskyld - og du får de 13 millioner tilbage, som du har skaffet ved at sælge alt. Selma har ikke noget valg. Og så ruller bolden. Det viser sig, at der i det prestigefyldte norske skiløberforbund er mange skeletter i skabene. Efterhånden som dørene åbnes, triller de ud. Og bag det hele gemmer sig en gammel historie, som flere af hovedpersonerne havde glemt alt om.

"En grav til to" er særdeles velskrevet. Anne Holt har med hovedpersonen Selma Falck skabt en figur, der står meget stærkt i billedet, som virker levende og troværdig - og som det bliver spændende at følge fremover. Mod slutningen af romanen fortæller Selma, at hun ikke ønsker at fortsætte som advokat. Hun vil noget andet. Hvad hun vil, siger hun ikke. Men vi ved det godt: Hun vil fremover leve af at påtage sig komplicerede sager og undersøge dem til bunds - for mennesker og organisationer, der har råd til at betale hende for arbejdet. Det bliver nemmere for vi andre. Vi skal bare have råd til at købe de bøger, der kommer ud af det.