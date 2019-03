Arne anbefaler: Politimand på udebane

Bøger: Der findes bøger, som det ikke er dejligt at læse. Men hvor man alligevel bagefter siger til sig selv: Hvor var det godt, jeg læste den bog. Sådan er det med politimanden og forfatteren Arne Woythals seneste bog "I krig med politiet".

Det er en forfærdelig bog at læse. Men det er vigtigt, at man læser den. Bogen er ikke forfærdelig, fordi Woythal skriver dårligt eller mangler en god historie. Tværtimod. Den er forfærdelig, fordi Woythal er en god fortæller og har en vigtig historie at fortælle.

"I krig med politiet" skildrer de oplevelser, som Arne Woythal fik, da han i 2012 accepterede at blive sendt til Afghanistan for at være mentor for ledende afghanske politifolk - for at hjælpe med at udvikle det afghanske politikorps, så det bliver i stand til at beskytte befolkningen. Til dagligt er Woythal ansat på politigården i Albertslund, hvor han arbejder i afdelingen for personfarlig kriminalitet.

Alle ved, at Afghanistan i årevis har været ramt af en opslidende og brutal krig. Taleban tog magten, mistede den igen - men er aldrig blevet besejret og kæmper fortsat. Krigens metoder og hverdag er rædselsfuld. Vejsidebomber, skjulte miner, snigmord, bombeattentater. Og midt i alle rædslerne skal de menige afghanere forsøge at leve et liv. Få børnene i skole og sikre dem uddannelse. Selv om Taleban nu og da skyder børn for at få forældre til at holde op med at sende børn i skole. Især pigerne skal ikke uddannes, ifølge Taleban.