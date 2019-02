Arne anbefaler: Land of the free and home of the brave

Historien om USA er lige så enorm og lige så mangesidig som landet selv og dets befolkning.

Bøger: Der er folk, som påstår, at man ikke skal forsøge at gentage en succes. Ja, men hvad pokker skal man så? Det er da dummere at gå tilbage til en fuser. Og på Gyldendals Forlag har de intet imod at gentage en succes. Faktisk har de lige gentaget den samme succes for femte gang. Forlaget har nemlig sendt Erling Bjøls pragtværk "USA's historie" på markedet i en ny femte-udgave. Heldigvis. For det er en kraftpræstation. Det er historien om Amerikas Forenede Stater - fra nationens fødsel og frem til i dag, sluttende med et portræt af Donald Trump, en af de mest mærkværdige præsidenter i landets unge historie. Det er et imponerende bogværk på over syvhundrede sider, og det giver svar på alt, simpelthen. Det er en maggiterning af en bog. Når man læser, er det, som om terningen kommer i kogende vand. Den dufter og smager af USA. Og den er komplet. Det er verdens førende stat - i papirudgaven.

Vagtskifte med Obama Bjøl skrev den første udgave af USA's historie i 1988. I dag bor Erling Bjøl i Kalundborg. Han er 101 år - og blind. Men langt den største del af bogen emmer af Bjøls fantastiske viden og skrivetalent. Men denne femte udgave - den bedste, der er lavet - er blevet til i samarbejde med historikeren Niels Bjerre-Poulsen fra Syddansk Universitet. Bjøl fører pennen til og med George W. Bushs embedsperiode. Med Barack Obama tager Niels Bjerre-Poulsen talentfuldt over og styrer læserne gennem Obamas to præsidentperioder, med sundhedsreform, med likvideringen af Osama Bin Laden - og frem til Trumps choksejr. Endelig slutter Niels Bjerre Poulsen med et fint, velskrevet portræt af Donald Trump. Bogen er logisk i opbygning. Den går kronologisk frem - og undervejs får vi ikke alene den amerikanske historie rullet ud - men også et indblik i de personer, der formede denne historie. Fra George Washington og hans kammerater, der gennemførte frihedskrigen, over indianerkrigene, udviklingen i USA, borgerkrigen, frem til første verdenskrig - og derefter videre frem i en verden, hvor USA er kommet til at fylde stedse mere.

Ingen plads til billeder Bogen er så underholdende som en krimi. Den rummer velskrevne tekster og fine kortskitser. Men desværre ikke andre illustrationer. Det er trist, men forståeligt. Så ville bogens omfang nærmest være uoverskueligt. Men det er lidt trist at læse den ene spændende historie efter den anden - og ikke kunne se et eneste billede af noget af det, hverken af begivenheder eller personer. Erling Bjøl har altid haft sin egen, personlige stil. Den er tydelig i bogen om USA. Niels Bjerre-Poulsen har - uden sammenligning i øvrigt - evnen til at fortælle fakta i samme klare, præcise form som Bjøl - og rummer også plads til humoren undervejs. Det er et godt makkerpar, der har skabt en pokkers god bog - og et stort, fascinerende land de fortæller om. Uanset hvad man mener om USA, kan man ikke fratage hverken landet eller befolkningen farve og charme. The home of the free - and the land of the brave. Det vælter frem fra bogens sider. Den er lige så broget som USA´s befolkning. "USA's historie" Erling Bjøl og Niels Bjerre-Poulsen 746 sider, Gyldendal.