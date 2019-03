Arne anbefaler: Fiskerens bibel er også til glæde for tvivlerne

Det var den britiske forfatter og handelsmand Sir Izak Walton, der skrev "The Compleat Angler", på det tidspunkt, hvor Cromwell skrev britisk historie med sværdet. Og lige siden har Waltons bog været bogen for lystfiskere over hele verden. Den kaldes "fiskerens bibel", og når man nu sidder med den nye udgave i hænderne, er det let at forstå. Der er tale om et prægtigt værk, og det helt særlige ved denne bog er, at den opererer i flere dimensioner.

Bøger: Livet er kort. Kunsten er evig, siger man. Det forklarer måske, at en mand i 1653 kunne skrive en bog, der siden er udkommet i så mange forskellige udgaver og oplag, at ingen har styr på det. Og som nu - 366 år senere - endnu en gang er udkommet. Større og flottere end nogensinde. For det må man erkende.

Ren bogkunst

Der er nok tale om en lærebog, en håndbog i lystfiskeri. Men samtidig er den fyldt med lyrik og en række nærmest essayistiske tanker over livet. Det gør, at "biblen" også er en skøn oplevelse for mange tvivlere. Den er værd at læse for alle, der holder af natur, poesi - og livet. Dertil kommer, at bogen gennem alle årene er blevet udgivet i en række smukke værker, ledsaget af fremragende illustrationer.

Den udgave, forlaget Lindhardt og Ringhof nu har sendt på gaden, er ren bogkunst, ganske enkelt. Forlaget har valgt at genbruge tegneren Ib Andersens illustrationer fra den førte danske udgivelse af "Den fuldkomne fisker". Den udkom forholdsvis sent, nemlig i 1943. Udgivelsen markerede 350-året for Waltons fødsel, og samtidig var det et fint drilleri mod den tyske besættelsesmagt. Den tyske censor lod bogen slippe igennem. For den handlede jo om lystfiskeri. Og ja, det gjorde den. Men hver eneste side i bogen dufter af engelsk livsstil og charme. Det så tyskerne ikke. Ib Andersen har med sine lyriske streger fanget denne stemning - og i flere af tegningerne demonstrerer Andersen sin tårnhøje klasse, der gjorde ham til en elsket og beundret bladtegner og plakatkunstner.

Da Izak Walton udgav bogen, var den - trods sin titel - ikke særlig komplet. Det blev den først 23 år senere, da vennen Charles Cottons skrev et stort og glimrende afsnit om fluefiskeri, som Walton uden rettelser føjede til bogen, heldigvis. Det er vanskeligt at tænke på "Den fuldkomne fisker" uden dette afsnit.