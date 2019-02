Bøger: Vi var en hel del journalister i mange forskellige lande, der følte et stik i hjertet, da vi erfarede, at Tom Wolfe var død.

Det skete i 2018. Manden var 80 år, så der var ikke noget chokerende over dødsfaldet. Og de færreste af os havde nogensinde mødt ham. Så det var ikke et personligt tab. Men alligevel, vi havde læst ham. Han inspirerede os. Vi lærte af ham. En epoke var forbi.

Wolfe var forfatter og journalist. Det var måske mest inden for det sidstnævnte, han blev et fyrtårn. For han var en af grundlæggerne af den journalistiske genre, der kaldes new journalism - der først og fremmest markerer sig ved måden, der skrives på. Det er en fortællende stil, befriet for den klassiske journalistiske stramhed og krav om totalt korte sætninger og mange punktummer.