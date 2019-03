Arne Anbefaler: Tynd te, men serveret i store, flotte kopper

Lars Kjædegaard er et sjældent skrive- og fortællertalent. Det svigter heller ikke i seriens 13. roman. Det, der skuffer, er selve historien, plottet. Der er for mange huller i fortællingen, for mange svage punkter. Konstruktionen har også problemer. Bogen bliver aldrig rigtig spændende.

Tilbage til begyndelsen

Til gengæld må man rose Kjædegaard for en vis originalitet. Og for mod. I denne - den 13. bog i en serie - hopper forfatteren bagud i tid. Han lader os møde Belling og Hvid på et tidspunkt, da de ikke dannede par, hverken hos politiet eller privat. Kjædegaard lader os opleve, hvordan de to fandt ind til hinanden. Kjædegaard fortæller derved det landskab frem, som de senere romaner foregår i - billedligt talt. Det er dristigt og interessant. Det er så til gengæld også det mest interessante i bogen.

Belling er på ferie på et badehotel i Nordsjælland. Det gider han egentligt ikke. så han er nærmest lettet, da der sker et brutalt drab i nabolaget, som han kan gå ind i. Hvid er ung kriminalassistent og skal arbejde med samme sag. Samtidigt har en yngre kvinde med job i et vagtselskab etableret et ganske spændende samarbejde med en charmerende indbrudstyv. De to unge skovler penge ind. Men det er altid farlig at lege med ild.

Og en dag er der endnu et lig. Belling og Hvid står med to døde - to drab - og aner en sammenhæng. Så langt så godt. Undervejs er der også skønne historier. Eksempelvis en farverig beretning om tyveri af et koncert-flygel. Men historien, der skal bære romanen, er for spinkel og virker for urealistisk.

Det er den svage historie, der gør "Rige svin" til en dårligere krimi end de senere bøger, som Kjædegaard har skrevet. Bogen er som krimi betragtet en kop tynd te. Til gengæld er Kjædegaard en så dreven og talentfuld skribent, at han serverer den tynde te i meget smukke, store kopper ved et smukt bord i den fine salon. Der er stil over fortællingen - og hovedpersonerne, Belling og Hvid, er som altid værd at møde. Og når serveringen er så god, kan man leve med, at teen er for tynd.