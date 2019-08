Area X - Hvordan kan et moderne menneske komme tættere på naturen?

Kunst: Torsdag 5. september kl. 17 åbner Galleri DGV i Svendborg en ny udstilling, Area X, med billedkunstnerne Ulrik Møller (billede) og Asmund Havsteen-Mikkelsen. Ulrik Møller (f.1962) bor i Berlin og arbejder med landskabsmaleriet som artikulationsform. Asmund Havsteen-Mikkelsen (f. 1977) fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København er mest kendt for sine arkitekturinspirerede værker.

Med Area X iscenesættes spørgsmålet: Hvordan kan et moderne menneske komme tættere på naturen - inde i sig selv, og uden for sig selv? Area X sætter både naturen og kulturen overfor hinanden i det maleriske rum. De to billedkunstnere vil være til stede ved ferniseringen. Udstillingen åbnes af Lotte Møller, kurator, die raum, Berlin, og kan ses frem til søndag 3. november i galleriets åbningstider. /piwi