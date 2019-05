Antennen: Kultur er, hvad man gør det til

Folketingsvalget nærmer sig med raske skridt, og vi kommer dag for dag tættere på en afklaring om, hvem der skal lede Danmark de næste fire år. Uanset hvilken bogstavkombination der ender med at få overrakt nøglebundet til ministerbilerne og hovednøglen til Slotsholmen er ét sikkert: kultur er, hvad man gør det til.

Kultur kan starte en værdikamp om, hvem der har ret til at "beboe de danskes øer", og kultur kan betyde krænkelse, hvis man uforvarende får ordet "hottentot" stukket i snotten, mens man læser Halfdan Rasmussen. Kultur er også sammenhængskraft, uden at man dog helt kan regne ud, om man så hænger sammen med nogen og hvorfor. Eller om man blot hænger på med sine sidste kræfter og håber det bedste.

Kultur er i modsætning til naturen, det billige skidt, noget der er fremelsket - kultiveret, sat i verden med et formål, der er tænkt over sagerne, der er blevet dannet skole og nedskrevet regler. Men stadigvæk er kultur, hvad man gør det til. Og hvis man ikke kan lide den ene kultur, kan man jo bare skabe en anden - en ny kultur.

Det er ikke helt let at ændre på en eksisterende kultur, men som man siger: hvor der er en vilje, er der en vej. Eller som de måske ville sige i Rudkøbing; hvor der er vilje, er der en gågade. Begge dele er til stede i Rudkøbings bymidte: gågaden som den altid har set ud og nu også viljen til at give den en gang lak og tænke ud af boksen. Gode kræfter vil skabe et samarbejde butikkerne imellem og få vendt tendensen med butiksdød til en levende gågade med gang i omsætningen. Herfra skal lyde et "Yes" og på med vanten.

Kultur findes jo også i kunst, og i den afdeling findes også merkantil poesi a la: "Hvis det virkelig haster - så tryk disse taster". Om det så er den genre, Joachim B. Olsen er inspireret af, når han digter "når du er færdig med at gokke - så stem på jokke", kan jeg ikke helt gennemskue, men det er i hvert fald fængende og et personligt bud på et slogan.

Lars Løkke kunne vel også godt have blandet sig i den genre, men det er ikke sikkert, at folkedybet ville have set overbærende på det. Se nu bare Laura Lindahl, der kom for skade på facebook at nævne, at hun måske ville få lavet et par "ordentlige sillikone- babser" for de penge hun kan spare i eventuelt sænket skat. Tanken er da tiltalende, men måske lige kækt nok at bruge "hængepatter" som et augument for lavere skat.

Men ellers er der generel enighed blandt de opstillede politikere om, at kultur er vigtig, og det er det, som samler os, og giver os identitet som danskere. Blot er der ikke enighed om, hvordan man skal definere ord som dansk kultur eller dansk kultur arv osv. Alt efter hvilket parti du spørger, vil du få et mere eller mindre konkret svar, men hey, sådan skal det jo være: kultur er jo hvad vi gør det til.