Antennen: Julen, mavernes fest?

Vi nærmer os hastigt den 24. december, hvor vi ikke blot kan glæde os over, at det fra da af går mod lysere tider, men hvor vi også kan sætte os til et veldækket bord og indtage alle de retter, som gør julen til julen. Og ikke bare denne ene aften sætter vi os ned med lyst og trang til de traditionelle retter, nej i weekenderne op til er der over det ganske land blevet budt op til julefrokost med alt, hvad dertil høre. Det vil faktisk give mening at omdøbe højtiden fra hjerternes til mavernes fest.

Så om det er med strategisk snilde eller øje for omtale, at Alternativet vælger denne tid på året til at fremsætte et forslag om afgift på kød, er et åbent spørgsmål, men sikkert er det, at det ikke faldt i god jord hos nogen af dem, som sætter pris på en bøf. Selvom der ingen diskussion er om, hvorvidt kødproduktion er skadeligt for klimaet og dermed for jordklodens langtidsholdbarhed, er der absolut ingen vilje hos de folkevalgte til at tage fat om nældens rod og tage fat, hvor det gør ondt. I stedet kan vi nu gå julen i møde med visheden om, at DF vil gøre alt hvad, der står i dets magt, for at italesætte flygtninge som verdens problem og har regeringens fulde opbakning til det.

Nogen, der til gengæld gerne vil snakke klima og konsekvenser af øget opvarmning, er dem, der kommer til at leve med den, nemlig de unge. Skolebørn er begyndt at strejke fra deres skolegang under den følgeslutning, at hvis det skal give mening at have en uddannelse i fremtiden, skal de jo have en fremtid at have den i. Det lyder som logik for burhøns, men for den 15 årige svenske pige, der har startet bevægelsen og var inviteret med til åbningen af cop24, var det mere en hjertesag end en mavefornemmelse at få fortalt verdens ledere, at de står med valget om at svigte fatalt eller redde en fremtid for dem, der skal arve jorden. Store ord, men hvis ikke man kan bruge dem her ind under jul, hvornår så ?

Og siden det nu er så tæt på jul, kan jeg vel også tillade mig at bruge nogle store ord. Ord om at vi skal genopfinde solidaritet, næstekærlighed, samfundssind, ansvar overfor naturen, ansvar overfor det sprog, vi bruger om os selv og andre. En bevidsthed om at alle handlinger har en konsekvens. At tanker skaber virkelighed. At det kræver mod og standhaftighed ikke at springe over, hvor gærdet er lavest. Vi har brug for de store ord, for de store visioner, som fører til en bedre, men ikke nødvendigvis lettere verden.

At det er besværligt at skulle ændre sine vaner, ikke mindst sine kostvaner, uden anden gevinst end at det muligvis kan redde en fremtid for dem, der kommer efter os her på jord, er uden for diskussion. Det er ikke let at skulle opgive sine goder og privilegier, som vi har tilkæmpet os her i den vestlige verden. Men faktum er, at vi har levet over evne, og hvis vi ikke begynder at tænke mere med hjertet end at føle med maven, vil vi, som har en alder over 40, komme til at stille en fremtid i udsigt til dem under 15, som ikke kræver nogen uddannelse. Så lad os tage julen tilbage fra maven og lade hjertet blive det centrale i fejringen af, at det går mod lysere tider.