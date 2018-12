Antennen: Gav det overskud?

Jeg har en faster, der nu er 87 år. I min barndom boede hun hos os et halvt års tid, mens hun ventede på, at min kommende onkel kom hjem fra langfart, så de kunne blive gift. Jeg har lært en del af hende - og gør det stadigvæk.

Hun gjorde kassen op hver juleaften. Havde det givet overskud? Underforstået: Havde hun fået for mere i gaver, end hun selv havde givet ud. Det lyder som beregning, og det var det vel også. Engang gav vi nyttige gaver. Sko, støvler, vanter, huer, bøger. Ting, som vi så ikke behøvede at købe selv. Købekraften var anderledes i 1930'erne, hvor hun voksede op. Ja, også i 1950'erne, hvor jeg langsomt blev mere og mere voksen.

Nu siger hun til sine børn og børnebørn, at hun ikke skal have julegaver, fordi hun ikke mangler noget. Men hendes datter har sagt, at hun ikke må fratage dem glæden ved at give hende noget. Så hun har accepteret at få gaver.

Gad vide, hvor mange af os, der havde det sådan i aftes? Altså det dér med at gøre kassen op. Gad vide, hvor mange af os, der fik nyttige ting? Forhåbentlig stadig nogle. Men ellers er det vel tanken, der tæller? Symbolværdien i gavegivning har vi stadig som en del af vores kultur, selv om den er stærkere i mange andre.

For mange år siden rejste jeg som lærer med eleverne til Tunesien. Vi skulle bo i en landsby og hjælpe til med at passe får, karte uld, hjælpe i butikker og drive kameler, vi skulle gå flere kilometer for at handle ind til mad og lave mad til 25 på én primus. Det gav os indsigt i, hvordan mennesker levede i et såkaldt uland. Da vi rejste hjem efter 14 dage, fik vi gaver af dem, vi havde besøgt. Jeg fik to fatima-hænder i sølv pakket ind i avispapir. De var brugte og slidte. Jeg modtog dem med ærefrygt og taknemmelighed. Havde kun kuglepenne at give til gengæld. Jeg skrev siden og takkede, men kunne hverken fransk eller arabisk, så det blev skrevet på engelsk. Jeg ved ikke, om brevene nogensinde blev modtaget. Jeg har stadig de to smykker og bruger dem af og til. Hver gang tænker jeg på den berberfamilie, der gav mig dem som tak, fordi jeg havde kartet og spundet for dem. En dag havde de gemt råmælk til mig fra en ged, der lige havde fået kid. Det bedste, de havde den dag, fik jeg.

Da jeg kom hjem, skrev jeg en kronik til det lokale dagblad i Vestsjælland. Jeg beskrev oplevelsen som at være trådt ind i Bibelen for 2000 år siden. Dengang vores fortælling om det lille barn i Betlehem tog sin begyndelse. Derfor fejrer vi nu jul. Det passer med solhvervet under vore himmelstrøg. Og vi benytter lejligheden til at give hinanden gaver. Det er en dejlig skik.

Skikken synes jeg ikke skal bruges til at se, om juleaften har givet overskud rent økonomisk. Den skal bruges til at vise, at vi holder af den anden, som vi har givet en gave. Til at vise, at vi er en del af en hel menneskehed. Til at vise, at vi kan synge de samme sange og fortælle de samme historier. At vi har menneskeligt overskud til hinanden, for kan du ikke give rent økonomisk, kan du gøre. Handling giver forvandling.

Dejlig er jorden.