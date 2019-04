Antennen: Børn skal læse, men ikke af pligt

Forleden havde vi besøg på Syddansk Universitet af forfatteren Rachel Röst, der i 2012 har stiftet organisationen Læs for livet, som donerer bøger og biblioteker til børn og unge på institutioner.

Den frivillige organisation bruger bøger til at skabe social forandring og til at give udsatte børn og unge gode oplevelser og muligheder for et bedre liv. Man indsamler bøger fra private, fra forlag, anmeldere, forfattere og mange andre og tilpasser boggaverne til børnenes og de unges ønsker. Man arbejder med at gøre læsning til en lyst for alle og kan fortælle, at meget ofte siger børnene, at de egentlig aldrig er blevet mødt med spørgsmålet: Hvad har du lyst til at læse? Det er de voksne, der har bestemt for dem.

Undertiden lyder det: "Jeg gider ikke at læse overhovedet - jeg læser kun tekstbeskeder". Men selvom udgangspunktet kan være negativt, lykkes det som regel for de gode folk fra Læs for livet at få en samtale i gang. Den begynder måske med, hvad der er barnets og den unges interesse - hvad enten der er tale om fodbold, ridderrustninger, makeup, dinosaurusser, kærlighed, hunde, katte eller heste.

Som regel får man gang i en samtale og udstyrer de unge læsere med bøger, de har lyst til at læse og også er i stand til at læse. Det er et meget imponerende initiativ, der virkelig skaber forandring for nogle af de børn og unge, der har det allersværest. I stedet for at gøre læsning til en pligt eller en del af et uddannelsesprogram, bruger man læsning som en mulighed for at få et overskud i tilværelsen og måske også se vanskelige problemer i øjnene.

Læsning er ikke en skolepligt af 20 minutters varighed, der dagligt skal overstås, og der er heller ikke nogen konkurrence om, hvem der læser mest. Der er blot bøger til rådighed, som børnene får lov til at have for sig selv. Institutionerne giver ofte et lille beløb til at indrette læsesteder med puder, tæpper og indbydende reoler, et sted, hvor det er rart at være, hvor man kan fordybe sig eller fortælle hinanden historier.

Rachel Rösts besøg mindede os om, hvor meget læsning kan udrette, og hvor relativt enkle virkemidler, man kan tage i brug, hvis man tager udgangspunkt i børnenes egne ønsker, anbringer bøgerne i børnehøjde og lader børnene selv vælge. Børn og unge er faktisk, som Læs for livet siger, eksperter i deres egen læselyst.

Jeg kom undervejs i Rachels oplæg til at tænke på, hvordan den gamle statsminister og landsfader Anker Jørgensen som forældreløs sluttede skolen efter 7. klasse og blev arbejdsdreng. Han klarede mange vanskeligheder ved simpelthen at begynde at læse løs på egen hånd. Han pløjede sig igennem folkebiblioteket og endte ungdommen med at tage præliminæreksamen på et aftenkursus. Resten er historie, men det hele begyndte med en lille dreng, der læste for livet.

Man kunne ønske, at vi overalt ville fremme læselysten ved at lytte til børnenes ønsker og skaffe alle gode bøger. Bare der var et par politikere, der ville sætte børns læselyst højt på deres program. Der er nok af ideer at føre ud i livet. Det behøver ikke at være dyrt, men lidt skal der til, og valgkampen er i gang. Jeg håber ikke, at mit beskedne ønske bliver overset. Det handler trods alt om nye generationers fremtid.