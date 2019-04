Musik: En af Danmarks mest initiativrige musikere tager senere på året på turné i kirker landet over. Med sig bringer hun julestemning og et stort bagkatalog, der spreder sig over fem årtier. Til jul kan publikum således glæde sig til en lang række julekoncerter, hvor Anne Linnet tager publikum i hånden ind i kirkens rum. Det bliver en åben og ærlig fortolkning af egne sange. Hun vil blandt andet synge klassikere som "Tusind stykker", "Smuk og dejlig" og "Barndommens gade" samt sange fra sit julealbum, blandt andet "Hvid jul" og "Stjerne over Betlehem". Anne Linnet nyder at spille i kirker, først og fremmest på grund af den gode akustik, men i høj grad også på grund af stemningen:

"Kirkens rum har dannet ramme om så uendeligt mange livsbegivenheder, både de triste og de glædelige. De fleste af os har oplevet nogle af de største øjeblikke i vores liv i en kirke, og det føler jeg nogle gange, at man kan fornemme, sidder i væggene. Man mærker, hvordan rummet er tæt af sorg og glæde, og det rum kan jeg godt lide at optræde i", fortæller Anne Linnet i en pressemeddelelse.

Til jul kan Anne Linnet opleves ved 21 julekoncerter landet over, herunder også på Fyn, hvor hun spiller i Ansgars Kirke i Odense søndag 17. november kl. 16 & 19. /sisø