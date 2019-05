Anna Ström giver kandidatkoncert

Koncert: Fredag 31. maj afholder svenske Anna Ström kandidatkoncerten "Värld av glas" i Odeon.

Efter seks år i Odense vender den svenske sanger igen blikket mod Sverige, hvor hun som kun én af seks personer er kommet ind på kandidatuddannelsen på operaakademiet i Gøteborg.

Fredagens koncert byder på en række af hendes yndlingskomponister, Brahms, Hallnäs, Massenet og Berlioz, som får lov til at lægge lyd til en "verden af glas". Tonerne akkompagneres af en billedside taget af hendes afdøde far, den svenske pressefotograf Olle Ström. Det handler for Anna Ström om at få historiefortællingen i centrum: Indtryk, udtryk og aftryk, som hendes mantra lyder.

Koncerten begynder kl. 17.30. /piwi