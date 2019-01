Anmelderrost duo optræder: Uhørt næring til hoved og krop

Det slog gnister, da filmkomponisten Jesper Mechlenburg satte musikalsk ild til digteren Lone Hørslevs ord i 2015. I dag har duoen under navnet Uhørt udsendt to skamroste udgivelser, hvis sange man kan opleve live i Odense og Svendborg denne uge.

For fire år siden arbejdede filmkomponisten Jesper Mechlenburg sammen med musikeren Benjamin Koppel om en række arrangementer på Det Kongelige Teater med titlen "Kunst-clash". Her fik de idéen at invitere digteren og forfatteren Lone Hørslev, som stillede op med digtet "En græsk situation". - Det var første gang, vi mødte hinanden, og vi synes begge, det var et ret sjovt udfald, da vi havde transformeret digtet til en moderne bluessang. Kort tid efter deltog vi i et lignende projekt, hvor musikere, digtere og forfattere samarbejdede. Der lavede vi sangen "Jeg vil hellere være alene", som senere endte med at blive åbningsnummeret på vores debutalbum fra 2016, siger Jesper Mechlenburg. Efter fødslen af det nummer kunne de begge mærke, de ville skabe flere sange sammen. - Vores samarbejde var så ubesværet, at vi besluttede at danne duoen Uhørt og udgive et helt album. Vi var meget ambitiøse, og det betød naturligvis, at de efterfølgende sange ikke kom helt så let til os. Måske fordi vi blev så begejstrede for formen med en krydsning af spoken word og sang, at vi brugte lang tid på at udforske det nye territorium, siger Lone Hørslev.

Lone Hørslev er digter, forfatter og musiker. Hun debuterede i 2001 med digtsamlingen "Tak". Jesper Mechlenburg er filmkomponist uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i 2000. Pr-foto

Ordene forærer meget Selv om de turnerer relativt flittigt med Uhørt de kommende uger, understreger begge medlemmer, at det er et hyggeprojekt. Det skal altid være lysten, der driver værket. - Mit primære arbejde er at skrive bøger, og Jesper er filmkomponist. Derfor er Uhørt noget, vi kaster os over, når vi begge har tid til det. Det har vi så den kommende tid, hvor vi spiller flere koncerter og blandt andet gæster Harders i Svendborg og Posten i Odense, siger Lone Hørslev. - Vores musikalske møde skal have præg af, at det er lidt uformelt og umiddelbart, siger Jesper Mechlenburg. Arbejdsgangen er, at Lone Hørslev sender sine tekster til Jesper Mechlenburg, der har frie rammer til at forme de melodier, ordene skal slå rod i. - Det er et skønt arbejde for mig, fordi Lones tekster grundlæggende har så højt niveau. Det er sjældent, at man får så meget foræret i ordene som musiker. Det virker som om, at der allerede er musik eller rytmik gemt i digtene, fortæller han. Det kan faktisk være et benspænd, fordi det indimellem tvinger ham til at gå i en anden retning end den oplagte. - Hvis jeg læner mig for meget ind over melankolien i en tekst, kan det næsten ophæve sig selv. I stedet forsøger jeg at gribe humoren eller en anden tone i teksten, fordi det styrker fortællingen, siger Jesper Mechlenburg.

Uhørts seneste udspil, "Dagene er data", fik fem stjerner i denne avis og blev rost for at mane til om- og eftertanke. PR-foto

En ærefuld accept Jesper Mechlenburg har carte blanche til at kreere fængende omkvæd med udgangspunkt i Lone Hørslevs tekster. - Jeg omskriver hendes ord og tilføjer indimellem lidt for at få det til at gå op. Min tanke er altid at forsøge at skrive det, Lone ville have gjort. Det er altid spændende at få Lones reaktion. Som komponist og musiker er det enormt ærefuldt at få hendes accept, fordi jeg træder lidt ind på hendes område, siger Jesper Mechlenburg. Jesper Mechlenburg har tidligere samarbejdet med Søren Huss, og Nyborg-sangeren medvirker på det seneste udspils sidste nummer "I østen stiger solen op". - Det er et episk nummer, som bryder formen med talende vers. Den runder udgivelsen "Dagene er data" smukt af med en kakofonisk finale, som Søren Huss så smukt har kreeret, siger Jesper Mechlenburg. Det er ikke tanken, at Søren Huss skal med rundt på turné. Til gengæld udvider Uhørt konstellationen live med en anden Søren. Nemlig guitaristen Søren Bigum. - Vi sidder netop nu og øver numrene med ham, og det er en fornøjelse, da alt, han spiller, lyder godt. Hvis det ikke lyder godt, er det med vilje. Vi synes, trio-formatet er ret stærkt, fordi vi lydligt ikke skal kæmpe mod en trommeslager. Det er vigtigt for os, at vi leverer en koncert, hvor instrumenteringen ikke går ud over taleforståelsen, understreger Jesper Mechlenburg.

Klar i spyttet Lone Hørslev har en formodning om, at hendes tekster er lette at afkode og derfor lever både på print og i musikalsk regi. - Jeg skriver ikke specielt kryptisk og forsøger altid at være meget klar i spyttet, selv om det er poesi. Min fornemmelse er i hvert fald, at det er meget tilgængeligt. Måske fordi mine tekster næsten altid emmer af humor, selv om de kredser om dystopiske emner som jordens undergang, syreregn eller næsehornets udryddelse, siger Lone Hørslev. Hun synes, at Jesper fortjener ros for at skabe melodier, som bider sig fast. - Nogle refræner kommer man til at gå og nynne ubevidst resten af dagen, hvis man har hørt sangen, siger Lone Hørslev. Jesper Mechlenburg takker og tilføjer, at Uhørt repræsenterer et fornuftigt alternativ til den danske mainstream-musikscene. - Som rock- og poptrommeslager oplevede jeg ofte tidligere i karrieren, at der ikke var kontakt mellem os på scenen og publikum. Når Uhørt optræder, kan jeg næsten huske samtlige ansigter bagefter, fordi vi bygger en bro. Det føles som om, alle altid er med, men det er naturligvis kun vores oplevelse, siger Jesper Mechlenburg og ler. Det er fjerde og femte gang, Uhørt optræder på Fyn, når duoen gæster Posten i Odense fredag og Harders i Svendborg to dage senere. Tidligere har duoen gæstet Dexter, optrådt til litteraturfestival og givet teaterkoncert i Odense. - Hvis vi skal lokke flere fynboer, kunne det være med lovning på, at de får næring til både hoved og krop til en koncert med Uhørt. Uhørt optræder på Posten i Odense torsdag 17. januar og på Harders i Svendborg lørdag 19. januar.