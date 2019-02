Publikum sidder lige ved og spiser på scenen, mens eventyrene hiver sin magi ned over sanserne. Foto: Rico Feldfoss

"SPIS! Eventyrligt" er et sanseligt mesterværk til en aften med familiehygge, selv om det kan være en anelse svært at følge med i alt undervejs.

Dans på langbord, små sansende smagsoplevelser og et eventyrfortællende festmåltid, som i den grad er en vis Hans Christian Andersen værdigt. Teater Tværsnit sparker nærmest køkkendøren ind til teaterverdenen med første tværkunstneriske projekt, SPIS! Eventyrligt. Et ganske tilsmagt potpourri bestående af operasang, balletdans, skuespil og kokkekunst, som kaster samtlige sanser ind i eventyrets verden. Det lover folkene bag den gastronomiske opera i hvert fald på forhånd. Og så retter den sig mod familier; børn som forældre. En cocktail, der uden tvivl er besværlig at blande, men som jeg ikke desto mindre er mere end klar til at slubre i mig. Ja, lad os da komme til fadet.

Om forestillingen Den Fynske Opera, Odense: "Spis! Eventyrligt".Idé/koncept: Jesper Dupont (instruktør), Tine Gudrun Petersen (producer), Jeppe Sand, Kim Gubi Lundvaldt og Mads Friis Nielsen m.fl.



Komponist: Rasmus Zwicki.



Scenograf/kostumedesign: Birgitte Nisbeth.



Lysdesign: Casper Døi Andersen.



Medvirkende: Charlotte Haugaard, Malte Joe Frid-Nielsen, Kim Gubi Lundvaldt (kok) og Mads Friis Nielsen (kok) m.fl.



Varighed: 50 minutter.



Anbefalet mindstealder: 8 år.

Mens skuespillerne og danserne stryger rundt på langbordet og gulvet deromkring, fylder et par kokke tallerkenerne op med små delikatessebidder. Foto: Rico Feldfoss

Forretten serveret Jeg har sjældent været til en forestilling, hvor publikum bliver inddraget så autentisk. Vi er alle inviteret til festmiddag med dæmpede lysforhold langt ude i skoven. Fuglepippene lyder i loftet, mens jeg og alle andre bliver modtaget som hoffolk og vist til vores stole rundt om et kolossalt, flotdækket langbord. Alt sammen hjulpet høfligt på vej af to henrivende tjenere, forestillingens hovedroller, Charlotte og Malte. - Er alt, som det skal være? Sig til, hvis De skal have noget ekstra at drikke. Fra første moment leverer de gode, personlige reaktioner, som igen varierer autentisk i forhold til modtageren. Om de taler til barn eller voksen, ligesom ved et normalt restaurantbesøg. Efter en lidt for langvarig og langsom start på gastro-operaen begynder hele scenesættet dog at stryge om sig med teaterdelikatesser i form af eventyr. Fortællingerne damper direkte ud af en enorm tepotte for enden af langbordet, som forvandler sig til selve scenen for de to tjenere, en masse unge balletdansere og deres jagt på eventyrene. Så mens tre-fire kokke serverer små, lækre madeventyr på porcelænet foran mig, danser tæer i balletsko tæt om min tallerken og juice.

Dramaet udebliver ikke, selv om scenen også fungerer som spisebord. I de to hovedroller som tjenere spiller Charlotte Haugaard og Malte Joe Frid-Nielsen. Foto: Rico Feldfoss

Noget af det glipper Heri ligger både forestillingens styrke og svaghed. Jeg føler virkelig, at jeg er midt i eventyret, når pigen med svovlstikkerne hiver mig i ærmet og spørger om mad, for så at blive vrisset væk af tjenerne. Men samtidig skal jeg smage på maden, høre med på fortællerstemmens bløde ord, følge skuespillernes reaktioner, de andre tilskueres reaktioner eller balletdansernes eminente indlevelse. På en eller anden måde symboliserer det fortidens hoffestmåltider så godt med alt det kaos, og på den anden side bliver det for stor en kaotisk biksemad. Jeg mister overblikket og føler, at jeg går glip af alt for mange af SPIS! Eventyrligt's fantastiske smagsprøver. Og jeg har i forvejen altid været ubeslutsom, når jeg skulle vælge min mad og drikke på menukortet. Mit barnlige, interesserede sind får faktisk stor lyst til at sidde med ved bordet endnu en gang i et forsøg på at få det hele med.

Foto: Rico Feldfoss

Spiselig forestilling Men selv om man, ligesom jeg, skulle have problemer med at holde overblikket, ved vi i publikum altid, hvor vi befinder os i fortælleriet. På Den Lille Havfrues havbund med dykkerbriller for øjnene. Inde i kaminvarmen eller ude i kulden hos Snemanden. Eller på den varmeste sommerdags-blomster-eng med Sommerfuglen svævende omkring os. Det velvalgte, kulørte scenelys forstår at sætte stemningen, og selv om forestillingen foregår i Den Fynske Opera, kommer Charlottes operaklang kun markant frem i de helt sørgelige eller glade momenter. Så forestillingen netop bliver spiselig for børn, der måske ikke er så meget til den dersens opera - og voksne ligeså. Så skuespil, lys, ballet og sang er gode, sammenblandede ingredienser. Men hvad med det, vi alle tænker på: maden? Jeg er ikke sikker på, at alt komplimenterer eventyrerne. Deres udseende kan jeg ikke stikke en kritisk spisepind i. En gigantisk, grøn ært, en svovlstik eller en kop havvand fungerede perfekt visuelt i eventyr til eventyr. Dog følte jeg ikke helt, at mine smagsløg altid summede af eventyr, selv om det selvfølgelig passede med Hyldemoders lækre hyldesuppe eller smagen af frisk fisk fra Den Lille Havfrues hjem. Ved flere andre scener løftede smagen bare ikke den ellers glimrende kunstopsætning. Dermed ikke sagt, at maden var dårlig. Tværtimod. Hvis lugtesansen også vil med, skal man sætte dyrebar tid af til lige at dufte, men som I sikkert godt kan regne ud, lykkes det mig ikke. Sanserne stimuleres. Alle ikke i samme grad.

Alt i alt hyggeligt Men så har jeg vist også fundet de bagateller, jeg kunne. For Gud, hvor kæler Teater Tværsnit og SPIS! Odense for detaljerne såvel som for os gæster om langbordet. De unge sjæle og deres forældrevedhæng hygger sig omkring mig og drages af stemningen. Og selvom det er lidt kaotisk, hygger jeg mig mægtigt, til tjenerne viser os ud.