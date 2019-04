Anklager i ubådssagen på Krimimessen: Man prøver at forstå, men det kan man ikke her

Jacob Buch-Jespen, anklager i ubådssagen om drabet på Kim Wahl, fortalte på Krimimessen i Horsens om sin strategi og overvejelser - og om samtidig at være menneske og far.

- Jeg forsøger at give et personligt indblik i mit maskinrum som anklager. Dels fortæller jeg om de faglige overvejelser og strategier, jeg har haft i sagerne. Men jeg fortæller også om mennesket bag - om hvordan jeg har håndteret det som anklager, som menneske og som privatperson, og hvordan jeg har fået arbejdet til at fungere sammen med min rolle som familiefar.

Horsens: Hvad gør en bekymret far til tre badesmølfer, når han også er anklager i ubådssagen, når et formodet lig i sagen endnu ikke er fundet, og når han har en mistanke om, at liget kan være dumpet i vandet uden at vide hvor?

Personlighed og forberedelse

Denne weekend er Jakob Buch-Jepsen til stede på Krimimessen i Horsens, hvor han blandt andet signerer bøger. Lørdag skulle han på en af scenerne tale om sin bog i dialog med medforfatter Stine Bolther. Det blev et tilløbsstykke, hvor ikke alle nåede indenfor.

- Der er mange på gangen endnu. Kan vi få en højttaler derud? Forhåbentlig kan alle høre os nu, indledte Stine Bolther.

- Jeg ved, du har en teknik, når du afhører tiltalte i en sag, sagde hun efterfølgende som oplæg til Jakob Buch-Jepsen, der fortsatte:

- Som anklager er det vigtigt - både i retslokalet og forud for sagen - at være objektiv. Det er helt grundlæggende, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan have personlighed i anklagerrollen.

Det har Jakob Buch-Jepsen gerne, for eksempel hvis det er oplagt for ham, at tiltalte lyver ham op i ansigtet. Så tager han gerne konfrontationen.

- Og derfor er det ekstremt vigtigt at være godt forberedt. Jeg skal grundigt have sat mig ind i, for eksempel hvad der tidligere er forklaret til politiet, og hvad der ligger af tekniske beviser.

Eksempelvis havde Jakob Buch-Jepsen i ubådssagen godt styr på de skader, liget var forvoldt, så han kunne holde dem op mod de forklaringer, Peter Madsen kom med.