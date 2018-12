Fynboen og den tidligere danmarksmester i historiefortælling Anette Wilhjelm Jahn har skrevet en inspirationsbog til pædagoger, hvori hun opfordrer dem til først og fremmest at arbejde med børns lyst og først derefter beskrive mål og læreplaner. I bogen kan man blandt andet lære, hvordan man kan fortælle så levende, at børnene kan se, lugte, høre, smage og mærke alt, der bliver fortalt, og der er ideer til at opbygge et eventyrværksted og metoder til at inddrage børnene. Bogen "Eventyrværksted - lær at fortælle kreativt for børn" er udkommet på Dansk Pædagogisk Forum i anledning af Måle Fortælleteaters 10 års jubilæum, og ifølge forlaget er den et kreativt pust til den faglige debat. (ahy)