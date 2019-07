Anden juli-uge: Svenskerhærgen, dans på tå og Guns n' Roses-rock til havnefestival

Ugens gæsteanbefaler:

Claus Frederik Sørensen, museumsinspektør, Vikingemuseet Ladby:

1 Svenskerhærgen på Langeland

Personligt ser jeg meget frem til at se udstillingen "Som Tyrker og Uchkristne - svenskerne på Langeland i 1658-59". Jeg har netop på næsten rekordtid læst Lars Christiansens bog "Svenskekrigene 1657-60 - Danmark på randen af udslettelse". Det må siges ikke at være en underdrivelse. Sjældent får man et indblik i så kold og kynisk storpolitik, og hvordan det påvirkede menigmand i land og by. Et af de steder, der virkelig led under svenskernes hærgen, var Langeland. Jeg ser således meget frem til at blive ført ind i dette mørke kapitel af øens historie.

Langelands Museum, Rudkøbing, 9.-12. juli kl. 12-16 eller 13. juli kl. 10-14. Kan ses frem til 28. december.

2 Skonnert-solnedgang

En måske mere familievenlig oplevelse, jeg går efter i denne uge, er "en solnedgangstur med Skonnerten Meta". Det har længe stået højt på familiens ønskeliste at komme ud at se det fantastiske øhav "fra den rigtige side". Der er tale om et af landets måske absolut smukkeste naturområder, og vi forventer en stor oplevelse af turen. Samtidig er det en oplagt mulighed for at pakke madkurven og rigtig få hygget som familie.

Havnene i Rudkøbing, Marstal eller Svendborg, alle dage kl. 19.

3 Rock til havnefestival

Som sidste oplevelse herfra skrues der lidt op for lyden. Den 12. juli planlægger vi at tage til Svendborg Havnefestival og se Guns n' Roses-Jam. Vi kunne ikke forestille os en sommer uden livemusik. Vi plejer at udfordre hinanden lidt musikalsk, og nu er der tid til musik fra "da far var dreng". Næste gang bliver det noget helt andet.

Den Store Værftshal, Svendborg, 12. juli kl. 17.30.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Danehof og Dannebrog

Måske du sidder med kaffen, søndagsrundstykkerne og avisen i hånden og ikke helt ved, hvad dagen skal bringe endnu. Jeg vil anbefale, at turen går til Nyborg. I denne weekend er hele byen på den anden ende, da riddere, bueskytter, danehofoptog, gøglere og middeladermusik har indtaget byens gader, fordi der afholdes Danhof. I anledning af 800-året for det nedfaldne Dannebrog er årets tema Valdemar Sejr, der hyldes i alt fra teater til øl.

Nyborg Havn, Slot og centrum, søndag 8/7 kl. 10.30-16.

2 Syngende baggårdskatte

Verdens mest sete og elskede musical har spillet over 20 år uafbrudt både i London og på Broadway. Nu opsættes den - ved hjælp af Nordfynsspillene - i Otterup. Musicalklassikeren er en smuk og rørende fortælling, der handler om reinkarnation og tilgivelse og fremføres med dans og fortællinger af fine katte i en baggård. Tag til Otterup, og oplev en ægte Broadway-klassiker.

Otterup Hallerne, Otterup, frem til fredag 12. juli.

3 Dans på tå

Jeg stiftede bekendtskab med tåspidssko, tylskørt og trikot, da da der var kongelig sommerballet i Kongens Have i Odense for nogle uger siden, og jeg må sige, at jeg gik derfra og var blevet overraskende vild med dans på tå. Nu rykker verdensballetten ud i det danske land, og jeg vil anbefale enhver at opleve - eller stifte bekendtskab med - finkulturel dans på en mere afslappet måde, hvor noget så naturrigt som fuglefløjt indgår.

Broholm Slot, Gudme, søndag 14/7 kl. 15.30.