Amerikansk legende på Momentum: Vellykket verdenspremiere med støjikon

Mandag aften optrådte Thurston Moore for anden gang inden for få måneder på Momentum i Odense. Denne gang havde han band med, og derfor var der heldigvis en verden til forskel fra den ulideligt ligegyldige oktoberkoncert.

Den høje, ranglede guitarist kendt ikke mindst fra bandet Sonic Youth tæller gentagne gange til fire for at understrege, hvornår der skal skiftes takt, tone eller tempo. Eller nikker kyndigt med hovedet, så det halvlange, tjavsede hår flagrer i luften. De to andre guitarister, bassisten og trommeslageren følger anvisningerne nøje, og der hersker ingen tvivl om, at det kræver en veludviklet intern forståelse at ramme plet på stort set alle de komplicerede kursskifter.

Thurston Moore er ingen showmand. Lige som Dylan står han med ryggen til publikum under det meste af koncerten. Formodentlig fordi han fungerer som kapelmester på det vanvittigt komplekse værk, hvor det kræver noget mere end MGK-niveau at afkode noderne i halvmørket.

Efter en lettere abstrakt indledning frygter jeg i et kort øjeblik, at koncerten med band bliver en gentagelse af Thurston Moores solokoncert i oktober, hvor man skulle lede med lup, lys og lygte for at lokalisere en melodistump. Sådan går det heldigvis ikke denne gang, hvor de legesyge intermezzoer aldrig ender som banal støj, men i stedet som henholdsvis bremse og speeder i den fortættede komposition.

Plads til improvisation

Andet stykke i værket er regulær dronerock, hvor den repetitive stilstand ender med at åbne alle sanser. Efter to minutter er det på grænsen til enerverende. Efter syv minutter er det en meditativ åbenbaring, hvor en verden af musikalsk skønhed udfolder sig.

Den åbenlyse fordel ved instrumentalmusik er, at man kan lade sin egen fantasi afgøre, om man vil rejse ud til fjerne galakser, bestige et bjerg i Kasakhstan eller meditere i et nepalesisk tempel. Jeg føler i hvert fald ikke, at jeg mangler ord som kompas i den musikalske rejse, bandet inviterer publikum med på.

Stemningen i stykkerne varierer mellem det smertefulde og desperate til det euforiske og opløftende. Indimellem er der øjeblikke med rendyrket musikalsk poesi, hvor man alt efter temperament og musikpræferencer kan spotte mellemøstlige og sydøstasiatiske toner. Så selv om selve værket ikke levner plads til megen improvisation, giver det i sjælden grad lytteren mulighed for at improvisere i forhold til fortolkningen.

Publikum slipper ikke for en omgang skruetrækker-onani, og så kan dem i salen, der ikke overværede guitar-maltrakteringen i oktober, glæde sig over, at de ikke måtte kæmpe sig gennem 40 minutters værkstøjs-tortur. Men slipper med tre minutters relativ blid petting.

Jeg må med skam erkende, at jeg ikke opfatter navnet på værket, da Thurston Moore nævner det efter en nænsom og smuk timet landing på koncerten.

Det giver mig til gengæld mulighed for at finde på min egen titel i improvisationens navn. Jeg ender med "Magic Mushrooms in a Parallel Drone Galaxy".

Om koncerten:

Teater Momentum, Odense, mandag 21. oktober: Thurston Moore Group