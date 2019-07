Amerikansk filmselskab søger: Findes Danmarks største Batman-fan på Fyn?

Hovedpræmien består af en rejse til Comic Con Stockholm, som er et af Nordens største populærkultur-begivenheder. Det foregår fra 13.-15. september med betalt transport, logi og festival-billetter. Og hvis hovedpræmien glipper, kan man i stedet vinde et signeret tegneseriehæfte.

De leder her efter Danmarks allerstørste Batman-samler, og mon denne findes på Fyn? Ligger du inde med en stor stak tegneserier eller et helt lager af Batman-legetøj, så er det nu, du har chancen.

Nye film

For at deltage skal du være fyldt 18 år, og du deltager ved at sende et billede af din samling til event@agency.se, hvori du motiverende skriver, hvorfor lige netop du skal vinde. Konkurrencen løber til 11. august.

I forbindelse med jubilæet er dette et sandt Batman-filmår. I begyndelsen af sommeren fik "Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles" premiere, og senere i år kommer "Lego DC Batman - Family Matters" og den animerede film "Batman Hush".

Ligesom Watner Bros. også udgiver en ny udgave af "Batman Arkham Collection".