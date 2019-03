Allan fra Glamsbjerg blev ramt af et syn og tilbragte 10 år med Leonora Christina i Blåtårn

Allan van Hansen har genskrevet "Jammers Minde" som en grafisk roman. Han beundrer Leonora Christina - også selv om han mener, hun var skyldig i alle anklager.

Da Allan van Hansen fra Glamsbjerg gik på universitetet, skulle han i forbindelse med sit danskstudie læse kongedatteren Leonora Christinas "Jammers Minde", hvori hun beskriver sine 22 år som fange i Blåtårn. Bogen regnes for et af de tolv vigtigste værker i dansk litteratur. - Og jeg ved godt, at det lyder mærkeligt, men jeg fik pludselig et syn af mig selv på en scene med en bog i hånden. Jeg kunne se, at jeg stod med en tegneserie, jeg selv havde tegnet, og folk klappede, fortæller han. Allan var grebet af "Jammers Minde" og forestillede sig, at han kunne tegne fortællingen og udgive den som en grafisk roman. Billede efter billede dukkede op, men han fik i første omgang ikke gjort noget ved sin indre trang til at tegne Leonora Christinas erindringer, så han fik ikke kreeret en bog, og han kom ikke på scenen ... Først da han blev ramt af en arbejdsløshedsperiode i 2010, kom han for alvor i gang, og efter et par år med uendelige skitser begyndte tegningerne at tage form i 2012. Sammenlagt har han tilbragt over 10 år sammen med Leonora i Blåtårn. - Jeg har stort set kun tænkt på to ting: Arbejde og "Jammers Minde", fortæller han. Nu er bogen færdig. En grafisk version af "Jammers Minde", som i store træk følger Leonoras forlæg. Bogen er opdelt i 17 kapitler, som rummer nøglescenerne fra det oprindelige værk. Fire af kapitlerne har Allan selv skrevet for at binde tingene sammen, sætte rammen, øge forståelsen.

Blå bog Allan van Hansen, født 1978, opvokset i Glamsbjerg.Student fra Vestfyns Gymnasium, uddannet cand.mag. i dansk og hollandsk, lektor ved Københavns Universitet.

Taler syv sprog: Dansk, hollandsk, tysk, fransk, svensk, islandsk og finsk.

Single, bor i København.

Leonora erindrer sit og ægtemanden Corfitz' forsøg på at slippe ud af fangenskab på Hammershus på Bornholm. Illustration fra bogen

Sammentræf med musical Leonora Christina, der var barn af Christian den Fjerde, endte som fange i Blåtårn i 22 år på grund af anklager om højforræderi. Sammen med sin mand, Corfitz Ulfeldt, der blandt andet havde været rigshovmester - den næsthøjeste position i riget efter kongen - var hun anklaget for at have konspireret mod Danmark. Allan van Hansens bog udkommer næsten samtidig med, at Odense Teater har opført "Leonora Christina". Et sammentræf uden sammenhæng. - Det var en velspillet forestilling, men lidt for hæsblæsende til min smag. Jeg ville gerne have haft mere af det psykologiske og færre tidsmæssige holdepunkter, siger han. For han er fascineret af kongedatterens psyke. - Mens jeg har tegnet, har jeg følt, at jeg sad i fængslet sammen med hende. Jeg har ikke haft svært ved at leve mig ind i hendes situation, for jeg kan også føle mig lidt ensom indimellem. Men jeg har også grinet med hende. Hun havde en fantastisk humor, når hun udstillede tidens dårskab og forfængelighed. Hun var så rap i replikken, siger Allan van Hansen. Han beundrer også hendes gåpåmod. - Hun var indimellem truet på liv og lemmer, men alligevel gik hun ikke til grunde. Hun var som en korkprop, hvor jeg ville være blevet bange, siger han. - Jeg er ikke i tvivl om, at hun var skyldig i alle anklager. Hun lavede intriger, var magtbegærlig og manipulerende, men var i mine øjne også en fascinerende og stærk kvinde.

Om bogen og Leonora "Jammers Minde" er en grafisk roman, hvorfor det meste af handlingen er tegnet. Der er dog også tekstuddrag fra det originale værk og forklaringer - ikke mindst i forord og i det afsluttende og omfattende bonusmateriale.

Leonora Christina (født 1621, død 1698) var datter af Christian den Fjerde og blev som niårig gift med Corfitz Ulfeldt, som var født på herregården Hagenskov på Fyn. Corfitz blev rigshovmester og parret et af Danmarks rigeste - blandt andet på grund af underslæb.

Da Frederik den Tredje, Leonoras bror, kom til magten, var det slut. Parret måtte stikke af og endte efter en tid i Sverige, hvor Ulfeldt sluttede sig til svenskernes krig mod Danmark. Men parret ragede også uklar med svenskerne og endte i fængsel på Hammershus på Bornholm.

Parret blev løsladt i 1661. Tilbragte en tid på Holckenhavn på Fyn, var i Nederlandene, og da Leonora stik imod en aftale med kongen forsøgte at inddrive gammel gæld hos den engelske konge, lokkede han hende i en fælde og udleverede hende til Danmark, hvor hun uden rettergang blev dømt skyldig i højforræderi og sendt i Blåtårn, hvor hun sad i 22 år. Corfitz døde i landflygtighed - fattig og forfulgt i 1664.

Leonora Christina blev lukket ud af Blåtårn i 1685 og levede i kloster i Maribo - efter sigende frisk til det sidste.

Ægteskabet med Corfitz var tilsyneladende lykkeligt - parret fik mindst 15 børn, men mange af dem døde. Kun fem var i live, da Leonora Christina slap ud af Blåtårn.

I Blåtårn skrev hun både sin franske selvbiografi og "Jammers Minde", der var tænkt som en skildring af fængselslivet stilet til hendes børn. Men manuskriptet så først dagens lys i 1867.

Allan van Hansen her fotograferet "hjemme i Glamsbjerg" håber, at hans passion for at tegne grafiske romaner med tiden kan blive en del af hans professionelle liv. Privatfoto.

Død og pine Arbejdet med at tegne "Jammers Minde" som en grafisk roman kan godt sammenlignes med en instruktørs. Scenerne skal vælges, og synsvinklerne varieres. Store overblikstegninger blandes med detaljer og indimellem lægges små historier i historien og detaljer for kun den opmærksomme. - Alene at få skabt Leonora fra alle sider var en udfordring, husker Allan van Hansen. For da han gik i gang, var han ikke en øvet illustrator. Han tegnede som barn, droppede det som teenager, og det var først i forbindelse med skabelsen af bogen, at han begyndte at tegne igen. Allan van Hansen håber, at hans grafiske roman kan åbne historien for flere læsere - måske nogle af dem, der ikke orker at gå i gang med det originale værk. Måske endda som læsning i gymnasier. - For det er en fantastisk historie. Episk. Danmarkshistorie. Der er magtsyge, begær, kærlighed og ikke mindst død og vold. Det sidste har overrasket ham. Først da han begyndte at samle kapitlerne gik det op for ham hvor meget død og pine, der var i landet for 350 år siden. Pinen var sygdomme, elendighed og tortur, der slet og ret blev kaldt for pinen. Og døden en naturlig følge af det hele. - Min ambition er at tage læseren med til fortiden helt ind i Blåtårn med de kolde, fugtige og tunge mure. At tilføre historien stoflighed og sanselighed.

Taler syv sprog Allan van Hansen hed oprindeligt Allan Christian Hansen. Et mere almindeligt navn i tråd med opvæksten i Glamsbjerg med en storesøster, en tvillingesøster og far og mor, som stadig bor i huset "overfor den gamle ostefabrik". Van'et dukkede op i forbindelse med et udvekslingsophold i Holland, og efter at have leget med tanken i mange år, er det netop blevet hans officielle mellemnavn. - Det er nemmere at huske end Christian, og det er klinger meget godt med både Allan og Hansen - en masse an'er, siger han og ler. Han er cand.mag i dansk og hollandsk og lektor ved Stockholms Universitet. Han bor i København, og da meget af hans undervisning foregår virtuelt, er han ikke nødt til at pendle til Sverige så tit. Han taler syv sprog og forklarer det med, at han så Melodi Grand Prix som barn. - Der er noget hemmeligt ved et fremmed sprog, og så bliver jeg nysgerrig og vil forstå, men nu gider jeg ikke lære flere, siger han og ler igen. Han er allerede i gang med sit næste grafiske bogprojekt. Det skal handle om en hollandsk greve med fornavnet Hendrik, der var med i Firsårskrigen også kaldet Det hollandske oprør, som begyndte i 1568. Hendrik blev også dømt for forræderi. - Ja, og jeg ved godt, at det lyder mærkeligt, men jeg fik pludselig et syn ... Hvad det gik ud på må vente, til romanen foreligger, for det har intet med "Jammers Minde" at gøre. Allan van Hansen: "Jammers Minde", grafisk roman, 269 sider, udkommet på Forlaget Arabesk.