Aftenmusik på Strandlyst

Svendborg: Man kan kalde det roots, americana eller country. I hvert fald vil man kunne høre numre af blandt andre The Cure, Amy Winehouse, The Band og Johnny Cash, når Back on the Horse, indtager Strandlysts scene torsdag den 24. august.

Numrene bliver fortolket med vaskebræt, mandolin, masser af sang og guitarer af de fem musikere i Back on the Horse, som er: Dennis Kongo, vaskebræt, Flemming Madsen, guitar og sang, Keld Andersen, guitar og sang, Jens Kock, mandolin og sang, samt Tommy Kejser på bas.Koncerten begynder klokken 22.30. /keha