Ærøforlag om Nordens største bedrageri

Bøger: Ærøforlaget Kosmopolit er aktuel med fagbogen "En uægte lodning - Den dansk-norske union - Nordens største bedrageri". Fagbogen er skrevet af Eva Gravensten, norsk født, men bosiddende i Danmark med hjælp fra ikke blot universitetet i Bergen og Det Kongelige Bibliotek, men også fra personalet på Ærøskøbing Bibliotek, som har hjulpet med relevant litteratur. Temaet er, som titlen antyder, at Norge engang var en provins i Danmark, hvilket ifølge forfatteren var uretmæssigt, hvorfor Danmark heller ikke med rette kan kaldes for et et offer, da Norge blev selvstændigt. (ahy)