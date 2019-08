Kunst: Ib Westersøs udstilling "Storbyens ansigter" er opstået som følge af, at Odense er ved at transformere sig til en storby. Den forskellighed man møder, når man slentrer ned gennem byens gader, ønskede Ib Westersø at skildre - uden filter. De 48 portrætter, udstillingen indeholder, har derfor alle benyttet sig af det samme lys, den samme beskæring, et neutralt udtryk og brug af øjenkontakt. Udstillingen, der består af fem store collager, kan ses i Cafébiografen i Odense frem til mandag 2. september. /stha