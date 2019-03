Årlige HCA-ærespriser: Danseforestilling fra HCA-festival premieres

Ægteparret Mette-Louise Just Kryger og Jesper Kryger - med rødder i Odense - har gennem Pivot Dance Company fortalt H.C. Andersens eventyr med dans og musik over hele verden. De får prisen for forestillingen ?De 5 Papirklip? 2018 og for øvrige H.C. Andersen-danseforestillinger siden 2005. Pressefoto

Dansekompagniet Pivot, der optrådte med "De 5 papirklip" ved sidste års HCA-festival, modtager en af H.C. Andersens tre ærespriser for gennem 15 år over hele verden at have sat krop på H.C. Andersens eventyr. Men selve prisfesten er rykket på hotel.

Scenografiens papirklip var lavet af den lokale papirklipper Torben Jarlstrøm, da dansekompagniet Pivot gav liv til fem af H.C. Andersens eventyr i én forestilling, som blev vist i Odense Koncerthus under HCA-festivalen sidste år. Nu kommer forestillingen til live igen på Odense Teater, når H.C. Andersen Prisen uddeles på digterens fødselsdag 2. april, for holdet bag modtager nemlig en af årets tre priser. I begrundelsen for valget, skriver komitéen med formand Susanne Wiese Kristensen i spidsen, at det i mange år har været i digterens ånd at omdanne hans eventyr til balletter: - Men med Pivots forestilling fra 2018 er det HCA'ske univers blevet omsat i en hidtil uset variation over H.C. Andersens temaer og i en form af hidtil uset mix af genrer, dans og bevægelse, musik og lyd. "De 5 Papirklip" blev en forestilling, der udfordrede alle vore sanser, og som bragte nogle af H.C. Andersens altid tankevækkende idéer til live i et mildest talt opdateret udtryk. Det er H.C. Andersen Priskomiteens opfattelse, at alt dette var et resultat af Pivots stærke kunstneriske formåen og en efterhånden lang serie af danseproduktioner med moderne fortolkninger af H.C. Andersen både herhjemme og i udlandet, står der.

Ivy York Möller-Christensen har i årtier været i allerforreste række med bøger, artikler og foredrag, når det gælder international H.C. Andersen forskning. Hendes PhD-afhandling fra 1991 placerede hende allerede dengang som en førende ekspert på Andersens forhold til hans tysktalende læsere. Arkivfoto

En hel by får prisen Ud over danseteatret, der ledes af ægteparret Mette-Louise Just Kryger og Jesper Kryger - og heraf har den sidste rødder i Odense - får forskeren Ivy York Möller-Christensen en pris for i årtier at have stået i allerforreste række med bøger, artikler og foredrag, når det gælder international H.C. Andersen forskning. Hendes PhD-afhandling fra 1991 placerede hende som en førende ekspert på Andersens forhold til hans tysktalende læsere. - Bogen lærte os, hvor vigtig Tyskland var for H.C. Andersens internationale gennembrud generelt, står der i motiveringen. Tredje og sidste pris går til en hel by - nemlig den italienske by ved rivieraen, Sestri Levante, som H.C. Andersen sit besøgte på sin første store udlandsrejse. Motiveringen lyder: - Skønt han kun tilbragte en enkelt aften i oktober 1833, blev det for ham "en fee-agtig skønhedsaften", og det er et helt eventyr i sig selv, at man i Sestri Levante nu på 22. år organiserer en festival i H.C. Andersens navn og på på 52. år uddeler eventyrpriser ligeledes i digterens navn.

Billede fra sidste sommers H.C. Andersen-festival i italienske Sestri Levante. Foto: Magdalena Kaczòwka/Foto Arcobaleno

Prisuddeling rykket på hotel Der er sædvanligvis underholdning på programmet mellem prisuddelingerne, der overrækkes af kulturminister Mette Bock (LA), Italiens ambassadør i Danmark Luigi Ferrari og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Det hele bindes sammen af konferencieren, operasanger Jesper Buhl, men det foregår ikke på Odense Teater, som det ellers har for vane. I stedet er det hele rykket tættere på H.C. Andersens Hus, idet det foregår i salen F1 i Koncerthuset på SAS Radisson H.C. Andersen Hotel fra klokken 15.30.

