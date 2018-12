Årets julekoncert på Johannes Larsen Museet

Musik: Traditionerne holdes i live, når Johannes Larsen Museet søndag 16. december kl. 16 inviterer indenfor til julekoncert med sangeren Helene Blum og violinisten Harald Haugaard. I år byder de to musikere på en koncert med nordisk folkemusik og klange fra alperne under titlen "Bjerg & Hav". Selvom Helene Blum og Harald Haugaard er på deres 12. juleturné, så er det første gang, at de to bevæger sig ud af Norden og inviterer de to østrigske musikere Julia Lacherstorfer og Simon Zöchbauer fra duoen "Ramsch & Rosen" med. De to musikalske par får desuden ledsagelse af den Wien-baserede cellist Sophie Abraham og den svenske guitarist Mattias Pérez. /stha