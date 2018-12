Årets fynske jazzmusiker: - Jazzen følger mig overalt

- Sådan tænkte jeg også engang. At man ikke måtte pille ved værkerne , fordi sådan har det altid været. Men forskning i musikhistorie har vist, at man selv i Beethovens og Mozarts tid tænkte musik, som vi gør i dag. De improviserede, overtrådte regler og kørte ud af en tangent. De jammede slet og ret, siger Henrik Sørensen.

Han oplever indimellem, at nogle rynker på panden og tænker: "Uha, det må man vist ikke", når han formaster sig til at ommøblere Bachs kompositioner.

- Det handler grundlæggende om at lave musik i nuet. Men improvisationer handler ikke kun om at lave en blæret solo. Det er en fundamental måde at arbejde på, og selv om der er forskel på graden, improviserer jeg altid. Selv med salmerne i kirken, siger Henrik Sørensen.

Hvis man deltager i en gudstjeneste i Ørsted, Søllested eller Vedtofte på Vestfyn, skal man spidse ører. For det er ikke hvem som helst, der sidder bag kirkeorglets tangenter. Det er såmænd årets fynske jazzmusiker anno 2018, der altid forsøger at peppe Bach eller Buxtehude op med nuancer fra jazzen. 57-årige Henrik Sørensen kan ganske enkelt ikke lade være.

Foreningen af Fynske Jazzmusikere, FFJ, uddelte prisen "Årets fynske jazznavn" til julekoncert med Tiptoe Bigband søndag på Dexter. Årets vinder, pianisten Henrik Sørensen, kvitterede for prisen ved at spille et af sine egne numre samme med bigbandet. "Årets fynske jazztalent" blev guitaristen Casper Tovgaard Christensen. Henrik Sørensen er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1981-87 med fagene klaver, orgel og direktion. Har i en årrække haft egen trio og kvartet. Var pianist i Tivoli Big Band fra 1991-1995 og igen fra 2002-2016. Undervist i klaver og sammenspil ved Sankt Annæ Gymnasiums MGK, Nykøbing Falster Musikskoles MGK og Kolding MGK. Fra 1996 til 2002 var han pianist og kunstnerisk leder for Vejle Amts rytmiske ensemble "Ensemble New". I 2016 dannede Henrik Sørensen, Anders Senderovitz og Casper Tovgaard Christensen New Organ Trio, som indspillede et livealbum på Tobaksgaarden over fire aftener.

Ringen er sluttet

Det var i gymnasietiden i Maribo på fødeøen Lolland, at Henrik Sørensen faldt pladask for jazzen. Ikke mindst hans musiklærer Torben Hendriksen pustede til flammerne.

- Igennem livet møder man mange mennesker, der betyder ufatteligt meget. Torben fik mig sporet ind på jazzen. Han fik mig til at lytte til Miles Davis, Chick Corea og Weather Report. Vi opførte blandt andet Duke Ellingtons "Second Sacred Concert" i domkirken. Torben var kraftigt medvirkende til, at jeg besluttede mig for at uddanne mig til musiker. Det blev godt nok med udgangspunkt i den klassiske musik, men det skyldes, at den rytmiske linje ikke eksisterede dengang, siger Henrik Sørensen.

Han flyttede til Fyn i 1981 og begyndte på konservatoriet i Odense, hvor det legendariske jazzværtshus Sophus Ferdinand var en regulær magnet.

- Det er vanvittigt at tænke tilbage på, hvilke navne jeg har oplevet der. Alle de store danske jazznavne samt et væld af amerikanske stjerner. Jeg har selv optrådt der flere gange og husker tydeligt, hvordan jeg skulle plage Poul "Pølse" Jørgensen om at få lov at spille. At det var ham, der indstiftede den pris, jeg nu modtager, er virkelig sjovt at tænke på, siger Henrik Sørensen.