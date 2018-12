Årets citater: Sagde de det? Ja!

Kulturredaktionen har samlet yndlingscitater fra årets interviews. Her er lidt at tænke over

"Livet er dramatisk. Det består af bølgedale og bølgetoppe, og jeg har haft store sorger, men selv når jeg lider mest, forsøger jeg at finde lyset og kravle hen til det. Nogle forsøger at krybe i skjul. Jeg udsætter mig selv for smerten. Det er min natur at stå der, hvor det blæser mest". Skuespiller Ghita Nørby.

"Jeg kan godt lide tilgivelse. Det er den smukkeste form for kærlighed". Filminstruktør Bille August.

" Lykken er ikke noget, man kan give andre ansvaret for. Vi skal selv finde den og selv definere den. Og lykken er ikke konstant".Grevinde Alexandra

"Man siger jo ikke til et A-menneske, at han eller hun spilder hele aftenen, hvis vedkommende går tidligt i seng. Men hvis et B-menneske sover bedst om formiddagen, spilder han eller hun dagen. Hele samfundet er indrettet efter A-mennesker". Digter Cindy Lynn Brown.

"Hvis du spørger mig, er ord mere vigtige end kærlighed, men i det daglige er det svært at leve efter det, og du vil til enhver tid sætte kærlighed foran ordene. Men det er i virkeligheden ordene, der betyder noget". Forfatter Antonia Byatt.

"Jeg vil med de her romaner gerne vise, at alle prøver deres bedste, men nogle gange er det ikke godt nok. det vil være dejligt, hvis bøgerne kan medvirke til større forståelse af andre, samtale og rummelighed i stedet for fordømmelse". Forfatter Merete Pryds Helle.

"Naivitet er en meget undervurderet egenskab. Hvad er der galt med at tro godt om mennesker? Naivitet er at have tillid." Skuespiller og instruktør Flemming Jensen

"At gå er det basale transportmiddel. Her skærpes tankerne og sanserne. Så ved at bruge vandringen systematisk med punkt-nedslag, både på steder og personer, historiske som nulevende, hvor vi kortlægger byen på en anderledes måde, vil publikum forhåbentlig opleve, at hverdagsrummet genfinder sin poesi og æstetik". Koreograf Kitt Johnson.

"Favoritterne i livet skal være det, der er bedst nu. Ellers bruger man livet på at længes. Man kan godt længes efter asparges og nye kartofler i slutningen af april, men hvis man gør det fra november, er det ikke godt". Have-og madguru Hannu Sarenström.

"Jeg har fået et rigtig godt fundament i kunsten og dermed også et godt selvværd, men idealismen er med alderen ikke så voldsom mere. Tanken om, hvad der er rigtigt og forkert, er svær at tage højtidelig, når man selv har fejl!". Skulptør Lars Calmar.

"Kærlighed kan være mange ting. Som 72-årig konstaterer jeg, at jeg for eksempel elsker min have ret højt. Jeg elsker at gå på museum. Jeg elsker at opleve forskellige kulturer og kunne gøre det, samtidig med jeg passer mit arbejde. Jeg elsker generelt livet". Musiker Bryan Ferry.

"Da jeg kom til Danmark, var det et af de mest progressive lande i verden. I dag investerer staten mere i kampfly end i mennesker og kultur, mens skattemilliarder bare forsvinder ud i det blå. Museer, teatre og musik beskæres, mens der bevilges store tilskud til landmænd, som sprøjter jorden". Lyskunstner Viera Collaro.

"Hold dig fra slynglerne Kim, selv om det er de sjoveste".Eva Flyvholm Larsens råd til sin søn, Kim Larsen

"I Nicaragua så jeg alle disse glade mennesker og kom i tanke om påstanden om, at fattige mennesker er lykkeligere end rige. Det tror jeg overhovedet ikke. Jeg tror, fattige mennesker fremstår lykkelige, fordi de har holdt sig i live endnu en dag. Det er jo det, det handler om. At holde sig i live." Musiker Mikael Wiehe.

"Hvis man synes, det er berigende at tale med andre mennesker, vil jeg vove den påstand, at det er dobbelt så berigende at tale med mennesker, som har levet dobbelt så længe". Forfatter Torben Munksgaard.

"Bevidstheden om, at vi bygger på en historie, gælder også arkitektur, hvor man på et øjeblik kan smadre en by, fordi man ved hjælp af moderne teknik hurtigt kan bygge nyt. Men fordi man kan det, betyder det jo ikke, at man skal. Der kan vi drage paralleller til det religiøse, hvor man ofte tror, at det sidste, der sker i denne verden, er én selv. Vi er i dag vores egne guder, og derfor skal alle de her grimme bautastene - de grimme bygninger - rejses efter os, og vores eget eftermæle er tilsyneladende det vigtigste, uanset om der var nogle før os eller kommer nogle efter os". Kunstner Thomas Kluge.

"Du må ikke stagnere, uanset hvor gammel du er blevet. Man kan også bryde alle konventioners bånd, når man er 70". Skuespiller Birthe Neumann

" I 1973 hikede jeg hele vejen fra Penzance i det sydlige England til Newcastle i nord, hvor jeg voksede op. Juledag var jeg havnet i snevejr alene på de øde veje. Selv om jeg kunne have været i dårligt humør, husker jeg følelsen af at være ekstremt opløftet, fordi jeg endegyldigt havde besluttet mig for, at jeg ville prøve kræfter med musikken. Jeg havde længe følt mig som en gravid kvinde, som var ved at eksplodere".Musiker Mark Knopfler.

"Den personlige oplevelse findes, hvor grænser mellem sind og natur bliver brudt ned. Når man inde i det univers og ser en sommerfugl, der er fanget i et edderkoppespind, så er man vidne til hele verden". Musiker og historiefortæller Carl Erik Lundgaard.

"Et digt skal gære i dit sind, når du læser det - ikke fortolkes af andre. Poesi er intim tale til det enkelte menneske."Digter Klaus Høeck.

"Menneskeheden er sin egen værste fjende og styrer lige lukt mod selvdestruktion. Når vi kollapser, vil naturen, uanset hvor smadret den er, med tiden generobre Jorden. Det er en skræmmende tanke, at forskellen mellem Wagners guder og vores menneskeskabte verden ikke er så stor".Instruktør Annechien Koerselman.

"Men der er også noget godt ved døden, for den kan reflektere tilbage til os - sætte livet i perspektiv. Den tvinger os til at tænke over, om vi er i gang med at spilde vores tid eller i gang med at gøre noget godt. På den måde kan døden hjælpe os med livet". Forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky.

"Jeg erkender, at klimakrisen er en kolossal udfordring, som kræver hele klodens opmærksomhed og forandringsvilje, men jeg flyver stadig på ferie. Mageligheden er en voldsom kraft, så selv om vi står på kanten af afgrunden, klamrer vi os med næb og kløer til de goder, vi har tilkæmpet os - også retten til at flyve". Instruktør Jacob Schjødt

"Som skuespiller tjekker man ind og ud af sit eget liv i takt med de roller, man spiller. Jeg giver gerne mig selv 200 procent for en rolle, så det er vigtigt at huske, at der er en bremselængde, en udslusningsfase, man skal igennem, inden man kan lægge rollen fra sig igen". Skuespiller Morten Hee Andersen

"Min opgave er at sørge for, at vi ikke skræmmer publikum eller efterlader en masse uafklarede spørgsmål, men gør stoffet tilgængeligt. Vi er i showbiz, og vores væsentligste opgave er at vække følelser". Operainstruktør Daniel Bohr

"Jeg er træt af den maskuline tilgang med, at "nu skal vi lige ud at slå nogen ihjel." Kvinders tilgang er anderledes - mere analyserende og snusfornuftig, og det kan jeg godt lide". Forfatter Mich Vraa

Citaterne er udvalgt af Lene Kryger, Sara Brun Nielsen, Simon Staun, Malene Birkelund, Iben Friis Jensen og Anette Hyllested