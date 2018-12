Bøger: "Uhyret i Essex" af Sarah Perry blev i 2016 kåret som Årets bedste roman ved British Book Awards, og avisen Independent kaldte den for en pragtpræstation. Nu er den netop udkommet på dansk på Lindhardt og Ringhof. Romanen foregår i 1893 i en lille by, hvor folk er på randen af hysteri. Man mener, at et sø-uhyre er på spil. Hovedpersonen er den unge Cora, som interesserer sig for naturvidenskab, og hvis livssyn og holdninger bliver udfordret. (ahy)