50 år med fri porno: Det er stadig en ideologisk slagmark

Da billedpornografien blev frigivet i Danmark for 50 år siden, frygtede mange, at de frække billeder og film ville medføre flere seksualforbrydelser, forvirrede unge og forliste ægteskaber - og den debat er fortsat, selv om en stor del af forskningen peger i en anden retning.

Pornografi: Den 23. september 1937 blev en ung kvinde fundet myrdet i Asserbo Plantage ved Frederiksværk. Hun var blevet stranguleret, hun var blevet slået på kroppen, og så var hun delvist afklædt.

Sagen skabte frygt i det meste af landet, indtil en ung mand blev anholdt. Først nægtede han at have noget med drabet at gøre, men efter lang tids afhøring tilstod han - nærmest som om han blot havde stjålet en cykel, som en af efterforskerne bemærkede. Han fortalte, at han var nudist og havde løbet tur i skoven, og da han traf den unge kvinde, blev han bange for, at hun ville anmelde ham for voldtægt.

Nærmere et motiv kom man ikke, og undersøgelser viste, at manden var rask i både fysisk og psykisk forstand, og man konkluderede derfor, at han måtte have lidt af momentan sindssyge.

Den kristne organisation Vigilia, der kæmpede for den offentlige moral, var dog ikke i tvivl. Manden var nudist, og han og hans kone havde taget nøgenbilleder af hinanden, og selv om det på ingen måde kunne dokumenteres, blev argumentet om, at motivet til drabet i Asserbo Plantage skulle findes i den syndige pornografi, brugt i flere årtier efter.

- Vigilia brugte Asserbro-drabet i kampen mod usædeligheden, men påstandene var løsrevet og taget ud af sammenhæng. Sådan kan det også være i debatten i dag, hvor forskningsresultater ofte benyttes i en politisk kontekst, hvor det handler om at promovere en bestemt holdning, siger Frederik Strand, der er historiker og leder af Politimuseet i København.

Konklusioner, der ikke holder

Han står bag den nye bog "De forbudte billeder - pornografiens historie fra forbud til frigivelse", der handler om, hvordan politiet efterforskede sager om pornografi fra 1866 og frem til ophævelsen af loven mod billedpornografi 30. maj 1969. I bogen ser han også nærmere på, hvorfor forbuddet blev opgivet, i takt med at befolkningen fik et andet syn på kroppen og den personlige frihed.

- Dengang var forskning i emnet nærmest ikke-eksisterende, hvor man i dag har mere videnskabeligt belæg, men de bombastiske udtalelser i debatten om pornografien, hvor man lynhurtigt springer til konklusioner, der ikke nødvendigvis holder, har man til fælles, tilføjer han.

Det kan psykolog Gert Martin Hald, der er lektor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet, tale med om.

- Pornografien bliver en slagmark for forskellige holdninger og værdier eller ideologier, men når vi ser på forskningen specifikt rettet mod ungdommen, ser det ikke ud til, at den kan underbygge, at pornografien i sig selv har de negative effekter, som vi er bange for, siger han i programmet "24 spørgsmål til professoren" på Radio24syv.

Således udkom i 2007 en rapport fra Nordisk Råd, som overraskede mange. Flere nordiske lande var bekymrede for de unge i en tid, hvor pornografi aldrig er mere end et par klik væk, og i Island havde politikerne indført en lov for at begrænse adgangen til de saftige sager.

Projektet omfattede ni forskellige studier og indeholdt blandt andet interviews med unge og analyser af forbrugsmønstre og holdninger til pornografi, og forskerne kunne konkludere, at der generelt ikke er grund til bekymring på den unge generations vegne.

- For en del var det overraskende at få at vide, at de unge er ret gode til at navigere i det seksuelle univers, og at langt størstedelen godt kan skelne mellem det virkelige seksualliv og det, man ser i pornografien, forklarer Gert Martin Hald.

Mindre overraskende blev det ikke af, at en del af de forskere, der gennemførte undersøgelsen, på forhånd havde positioneret sig i den lejr, der mener, at pornografien er farlig, og de var nødt til at ændre holdning - i hvert fald i forhold til de specifikke resultater.

Færre seksualforbrydelser

Et af de store spørgsmål hen imod legaliseringen af billedpornoen for 50 år siden var, om ophævelsen af forbuddet ville medføre en øget risiko for især kvinder og børn. Linket mellem porno og seksualforbrydelser er blevet studeret i årtier, og en af de første, der så nærmere på det, var den danske kriminolog Berl Kutchinsky fra Københavns Universitet. Hans konklusion var klar: Legalisering af pornografi medfører ikke flere seksualforbrydelser - tværtimod viste visse former en faldende tendens efter 1969.

Samme resultat er kommet frem i nyere undersøgelser. I 2009 gennemgik amerikanske forskere 80 studier på området, og de bakkede Berl Kutchinsky op og skrev:

"Det er på tide at kassere den hypotese, der siger, at pornografi bidrager til at øge en adfærd i retning af seksuelle overfald".

Det amerikanske justitsministerium oplyser endvidere, at på trods af at internettet er oversvømmet af porno i alle afskygninger, er antallet af seksualforbrydelser i USA faldet med 44 procent siden 1995.

Men hvad så med os selv? Påvirker den massive mængde af frit tilgængelig porno på nettet brugerne?

I debatten bliver pornografi indimellem beskyldt for at mindske brugernes interesse i deres egne partnere, og at de, der ser meget porno, derfor får sværere ved at indgå i et parforhold. Det besluttede et hold forskere fra USA sig for at se nærmere på ved at gennemgå tre sæt data mellem 2006 og 2014.

Det viste sig, at de personer, der så porno to-tre gange om måneden havde størst risiko for at blive skilt. Forskerne understreger, at de ikke kan sige, om pornokigningen var årsagen, eller om deltagerne i undersøgelsen var begyndt at se (mere) porno, fordi deres forhold knirkede. Dertil kom i øvrigt, at de mest ivrige brugere af frække film havde mindre risiko for at ende i en skilsmisse end dem, der aldrig opsøgte pornografi.

Et bål, der allerede brænder

Pornografi er også blevet beskyldt for at gøre mænd mere fjendtlige over for kvinder, og det er et emne, Gert Martin Hald har forsket i sammen med kolleger fra University of California i Los Angeles. De lod i 2013 200 mænd gennemførte en række personlighedstest, og resultaterne blev holdt op imod deres forbrug af porno, og de fandt generelt ingen sammenhæng mellem meget pornokiggeri og sexistiske holdninger og kvindefjendsk opførsel.

Men er der da slet ingen sammenhæng?

Jo, for der var én gruppe mænd, hvis sexisme voksede i takt med deres forbrug af porno - nemlig dem, der scorede lavt på parameteren "venlighed". Med andre ord: Porno kan forstærke det "dumme" i mænd, der i forvejen er "dumme svin".

- For den generelle forbruger kan vi ikke dokumentere de negative effekter af pornografien. Så er der en lille gruppe af mænd - én til to procent af befolkningen - hvor pornografien kan virke som benzin på et i forvejen brændende bål. Det er nogen, som allerede er i høj risiko for at have holdninger, der understøtter aggression mod kvinder, nogen, der er i høj risiko for at begå seksuelle overgreb, siger Gert Martin Hald til Radio24syv.

Årsag eller symptom?

At langt størstedelen af befolkningen nemt kan bruge porno i deres sexliv - alene eller sammen med andre - uden problemer, kan Lea Treebak, der er psykolog ved Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital, bekræfte. Her hjælper hun blandt andet patienter, som har svært ved at styre deres forbrug af porno, og hvor de frække film påvirker deres livskvalitet.

- De, som er gode til at danne sociale relationer i teenagealderen, kan fint adskille porno og deres egen seksualitet. Men der er en lille gruppe med flere ar på sjælen, for hvem pornoen bliver en let vej til velvære, og for nogle eskalerer det, forklarer hun.

Hun peger også på, at det er helt korrekt, at der er meget få af de mænd, som ser porno, der er eller bliver sædelighedsforbrydere, men at der blandt dømte sædelighedsforbrydere ses et meget højt forbrug af pornografi.

- Der er altså et link mellem porno og forskellige problemer, men vi har ikke nok viden på området til at sige, om pornoen er årsagen, eller om den blot er et af en række forskellige symptomer, tilføjer hun.

Der er dermed meget, som tyder på, at hvis man generaliserer, er frygten for pornografiens effekt på os overdrevet, men at et højt forbrug af de frække film kan være problematisk for nogle få. Eller som den amerikanske forsker Neil Malamuth fra University of California i Los Angeles sagde til BBC Radio 4 i 2013:

- Brug af porno kan sammenlignes med alkohol på den led, at det ikke er farligt eller skadeligt i sig selv, men at det kan være problematisk for dem, der har andre risikofaktorer.