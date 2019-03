493 til kamp om Carl Nielsens gunst: Den klassiske musik mikser X Factor og Roskilde Festival

- Fordi han har betydet og stadig betyder meget for den danske musik. Carl Nielsen udviklede musikken og er meget kendt i den udenlandske, klassiske musik. Han er for den klassiske musikgenre, hvad H.C. Andersen er for forfatterverdenen.

Klassisk: I slutningen af marts kommer det i sandhed til at spille i indre Odense. Forud for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer holder avisen et læserarrangement tirsdag 12. marts, hvor begivenhedens arrangør og Odense Symfoniorkesters musikchef, Finn Schumacker, også vil være at finde. Han fortæller her om komponisten Carl Nielsen, og hvordan konkurrencen skal nå både danske unge og den absolutte verdenstop.

Carl Nielsen Internationale Konkurrencer foregår fra den 21.-31. marts i Odense Koncerthus og hos Odense Musikkonservatorium. De første runder af konkurrencen er gratis.Der skal dystes i både violin, fløjte og klarinet blandt nogle af verdens mest dygtige instrumentalister. I forbindelse med dette afholder Café Stiften og Debatteriet et arrangement, hvor musikchef Finn Schumacker, violinist Eva Marie Rasmussen og kommunikationschef Trine Lai fra Odense Symfoniorkester. Til Café Stiften-/Debatteriet-arrangementet, som foregår i Medielab hos Fyens Stiftstidende, vil Odense Symfoniorkester ligeledes komme med et musikalsk indslag.

- For at tiltrække verdens bedste musiktalenter inden for klarinet, fløjte og violin har vi måttet skaffe nogle af de mest dygtige og anerkendte instrumentalister til vores jury. Vi har blandt andet fået den danske violinist Nikolaj Szeps-Znaider som jurypræsident sammen med klarinettisten Martin Fröst og den franske fløjtenist Emmanuel Pahud, og det ser ud til at have virket. Vi fik fra 48 forskellige lande 493 ansøgninger fra den absolutte top af verdenselitens talenter.

En sand oplevelse

Det er første gang, Carl Nielsen Internationale Konkurrencer er én konkurrence. Før var den delt op i to, violin ét år, samt fløjte og klarinet et andet. Hvorfor lave denne ændring?

- Netop for at gøre arrangementet større. Det gør, at det bliver nemmere at lave aftaler med medier som Medici, når vi koncentrerer det, og musikere kan mødes på tværs og lære endnu mere af hinanden.

- Nu holder vi arrangementet hvert tredje år fremfor at skifte mellem to konkurrencer hvert andet år, så nu kan vi samle kræfter og levere en endnu større oplevelse.

Med oplevelse, mener du så det her miks mellem X Factor og Roskilde Festival?

- Ja, lidt. Men det handler mere om, at der kommer til at være et spændende konkurrenceelement, hvor musikerne bliver sorteret fra runde efter runde, ligesom i X Factor. Samtidig er det muligt for besøgende at bruge hele dage på at høre musik, mens man kan købe forfriskninger eller noget at spise, ligesom på Roskilde Festival. I de indledende runder er det endda gratis.

- Jeg tænker bestemt, at det er oplevelsen værd. Både at se det på stream eller fysisk her i Odense Koncerthus og i Odeon. Der er et fedt drive hos de unge mennesker, som kaster sig ud i halsbrækkende klassiske værker, og ligesom i X Factor kan man få sine favoritter.