22-årig dansk Carl Nielsen-finalist: - Uanset hvordan det ender søndag, har jeg nået det, jeg ville

Anna Agafia Egholm er det eneste danske navn til finalerne i Carl Nielsen-konkurrencerne. Inden weekendens helt store test mødte vi hende til en snak om finaleforberedelse, personlige mål og Odense som by.

- Jeg forsøger at spise nok, sove nok og slappe godt af. Tage lange, varme bade. Høre noget pop- og jazzmusik, der giver gejst, glæde og gør mig klar.

- Jeg prøver ikke at tænke på det som en konkurrence. Men bare som en koncert, fortæller hun om finaleforberedelserne.

Fredag og søndag skal violinisten fra Hvidovre igen i aktion til Carl Nielsen Internationale Konkurrencer. Denne gang finale-runden. Men torsdagen brugte hun som øve- og hviledag for at slippe lidt ud af sin stressboble.

Den 22-årige violinist er datter af to musikerforældre og valgte ikke selv sit instrument. Nu håber hun på, at violinen kan føre hende bredt ud i verden som solist. Foto: Mikkel Hamann Jensen

En undervurderet by

Hun deltog også i konkurrencen tilbage i 2016, hvor hun mod egne forventninger gik videre til 2. runde. Carl Nielsen-konkurrencerne har Anna Agafia Egholm kendt fra barnsben af, hvor hun gennem sin musikuddannelse så på det som et stort mål.

- Derfor føles det virkelig godt at være kommet til finalen. Mit personlige mål var at komme til at spille med orkester i 3. runde, så uanset hvordan det ender søndag, har jeg nået det, jeg ville, smiler hun.

Den 22-årige violinist har nydt hele forløbet i det odenseanske.

- Jeg kan godt lide konkurrenceprincippet her. De opbygger et tæt sammenhold mellem jury og os konkurrenter ved en god velkomst. Vi bliver mødt med venlighed, indkvarteret på lækkert hotel, og de sørger for, vi har det godt. Mere end jeg har oplevet ved andre konkurrencer, roser hun folkene bag Carl Nielsen-konkurrencerne, men der falder også lidt ros af til Fyns hovedstad.

- Violinen fører mig alle mulige steder hen i verden, men også til Odense, hvor jeg ikke har været ellers. Det er virkelig en undervurderet og skøn by.