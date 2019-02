15 fynske bands dyster om Tinderbox-optræden

I december åbnede Tinderbox for tilmelding til tredje udgave af musikkonkurrencen "Tinderbox Band Battle", der giver tre fynske bands eller solister mulighed for at komme på programmet til festivalen i Tusindårsskoven.

Som i de to forgangne år har der været stor opbakning til konkurrencen, og efter en afstemning på Tinderbox' officielle Facebook-side er der fundet 15 navne til de tre finaleaftener. Det betyder, at man i uge 10 vil kunne opleve følgende bands til Tinderbox Band Battle 2019:

5. marts på Posten optræder Juna, Karenina, Nord, Pet the Camel og Power Regression.

6. marts Kansas City optræder Awake the Lights, Crown the Beast, Insign, Kalaset og Kill Trip.

7. marts på Studenterhus Odense optræder Divided by X, Hvid Røg, Lara, Trine Therkelsen og Trouble Is.

Alle 15 navne vil blive vurderet af en professionel branchejury med repræsentanter fra de odenseanske spillesteder, Tinderbox, Down The Drain Concerts samt TV2/Fyn.

- Vi synes, vi er kommet frem til tre stærke finaleaftener, og vi er glade for, at tusindvis af musikfans har bakket op om konkurrencen ved at stemme på de forskellige bands og solister. Det primære mål med Tinderbox Band Battle er at understøtte det lokale musikmiljø, derfor er vi glade for at kunne være med til at give bandsene en eksponering, som forhåbentlig kan hjælpe alle de unge talenter og ikke kun de tre navne, der får mulighed for at give koncert under Tinderbox, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

Tidligere har finalerne i Tinderbox Band Battle sat Holmens Hustlers, A Man From Jupiter, Grusom, Grimur, Efternøler og Markus Valentin på plakaten til Tinderbox.