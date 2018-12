12-tals guitarist er årets talent

"Årets fynske jazztalent" er den 25-årige Casper Tovgaard Christensen, der spiller i bandet New Organ Trio med Henrik Sørensen, som blev "Årets fynske jazzmusiker".

Den 25-årige guitarist Casper Tovgaard Christensen er udvalgt af Foreningen af Fynske Jazzmusikere som "Årets fynske jazztalent" i 2018. Selv om guitaristen er beæret og stolt over at modtage sådan en pris, konstaterer han, at det kom bag på ham.

- Jeg har selvfølgelig øvet mig meget og arbejdet for at spille så mange koncerter, som overhovedet muligt, men at det skulle resultere i denne pris, var ikke noget, jeg havde regnet med, siger Casper Tovgaard Christensen.

2018 har i det hele taget været et godt år for guitaristen, der afsluttede sin bachelor med en koncert på Dexter tidligere på året.

- Der har været mange store øjeblikke. Men det største må være bachelorkoncerten. Det var en kanon koncert, som jeg fik et 12-tal for. En virkelig god dag, siger Casper Tovgaard Christensen.