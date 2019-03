10 nye navne: 80'er-legender optræder på Tinderbox

52-årige Rick Astley er blevet verdenskendt (igen) for fænomenet "Rickrolling", hvor hans sang "Never Gonna Give You Up" bruges som video i stedet for den video, man troede, man klikkede på på Youtube. PR-foto

Astley giver aldrig op

Dagens andet 80'er-ikon er Rick Astley, der slog igennem med megahittet "Never Gonna Give You Up" i 1987 og siden har solgt 40 millioner plader og ligget nummer et på hitlisten i 25 lande.

Sangen findes på debutpladen "Whenever You Need Somebody", der også indeholder sangene "When I Fall in Love" og "Together Forever". Hitstimen fortsatte indtil 1993 med "She Wants to Dance with Me", "Take Me To Your Heart", "Hold Me in Your Arms", "Cry for Help", "Move Right Out" og "Hopelessly", hvorefter Rick Astley tog en overraskende beslutning og lod sig pensionere som blot 27-årig.

- Han gjorde comeback i 2001 og har siden turneret og udgivet plader med jævne mellemrum. I 2016 valgte han at fejre sin 50-års fødselsdag med albummet "50", der gik nummer et i England og skaffede ham en platinplade. Sidste år udkom "Beautiful Life", og til sommer kan man for første gang opleve Rick Astley på Tinderbox, siger Brian Nielsen.

Både Duran Duran og Rick Astley optræder om fredagen. Det samme gør i øvrigt navne som Skunk Anansie og danske Gnags og L.O.C.