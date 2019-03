- Det er et personligt servicetjek at gå til konkurrence, siger juryformanden for Carl Nielsen Klarinet Konkurrencen

Paul Meyer, der er formand for juryen ved Carl Nielsen Klarinet Konkurrencen, opfordrer deltagerne til at betragte konkurrencen som et personligt servicetjek.

Overliggerdagen mellem første og anden runde i klarinetkonkurrencen tilbringer den franske juryformand, Paul Meyer i den mennesketomme Carl Nielsen Sal. Helt ud på bagscenen kan man høre de dybe, lokkende toner fra hans klarinet. - Efter at have lyttet til 24 klarinettister er ens hjerne overophedet, og så får man ny energi af selv at spille. Det er ikke kun mig, der har det sådan. I morges klokken ni kunne jeg høre min 84-årige landsmand, Michel Portal, der er juryens ældste, øve inde på sit hotelværelse. Det er passionen, der driver ham, og bevidstheden om, at man altid kan blive bedre, siger Paul Meyer. Han er bevidst om, at de unge musikere har forskellige baggrunde og bevæggrunde for at melde sig til Carl Nielsen Konkurrencen: - Nogle sidder allerede i faste stillinger i store orkestre, mens andre er ved at tage de første, famlende skridt hen imod en professionel karriere. Fælles for alle er den store kærlighed til klassisk musik, siger han og tilføjer: - For nogle vil en dårlig placering føles som en plet på deres professionelle omdømme. Intet kan være mere forkert, for en konkurrence er ikke et mål, men et middel, siger Paul Meyer.

Paul Meyer Fransk klarinettist, født 1965. Bosat i Paris.Juryformand for Carl Nielsen International Klarinet Konkurrence.



Som 16-årig afsluttede han sin uddannelse ved Pariserkonservatoriet. Som 19-årig blev han ansat som soloklarinettist i Pariseroperaen.



Som 22-årig vendte han tilbage til konservatoriet og tog en dirigentuddannelse.



Som solist har han spillet med nogle af verdens førende musikere: Benny Goodman, Isaac Stern, Mstislav Rostropovitj, Jean-Pierre Rampal, Gidon Kremer, Yehudi Menuhin og Yo-Yo Ma.



Han har dirigeret en række af verdens førende orkestre og er chefdirigent for Mannheim Kammerorkester.

Ingen garanti For ham er det væsentligste, at deltagerne udfordrer sig selv. En konkurrence er et personligt servicetjek, hvor man tjekker sit eget niveau. Men Paul Meyer ser også deltagelsen som en anledning til at indstudere et nyt repertoire og finde sin egen stil: - Er man heldig at vinde, har man chancen for at blive et kendt ansigt. Men en førsteplads er ingen garanti for et internationalt gennembrud eller en "grundlovssikret" stjernekarriere. Og man kan også skabe sig en karriere uden nogensinde at have vundet en konkurrence.

Om konkurrencerne



Læs mere om konkurrencerne på Carl Nielsen Internationale Konkurrencer foregår i disse dage i Pro Musica Salen i Odense Koncerthus og i Kammersalen i Odeon. Unge musiktalenter fra hele verden dyster om at være bedst på violin, fløjte og klarinet. Når det er de tre instrumenter, der udgør konkurrencen, skyldes det, at det var dem, Carl Nielsen komponerede koncerter for. Carl Nielsen-koncerterne indgår i finalerepertoiret.Finalerne finder sted fredag 29. og lørdag 30. marts. Vinderne af de tre konkurrencer offentliggøres først ved præmieoverrækkelsen søndag 31. marts kl. 18.00 i Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus.Læs mere om konkurrencerne på www.carlnielsencompetition.com

At være i nuet - Men kan man overhovedet konkurrere i musik, hvor begreber som højest, længst eller hurtigst ikke gælder? De parametre, man kan måle en 100-meterløber som Usain Bolt efter, og de regler, som afgør en tenniskamp, findes ikke i en kunstnerisk disciplin som klassisk musik, siger Paul Meyer. Han forklarer, at færdigheder som teknik, klang, intonation, musikalitet, værkforståelse, fortolkning og udtryk indgår i juryens bedømmelse af de unge klarinettister: - Jurymedlemmerne er specialister, som bedømmer deltagernes kunnen, men vores væsentligste opgave er at være til stede i nuet og lytte. Naturligvis spiller vores subjektive smag ind på bedømmelsen, så for retfærdighedens og nuancernes skyld, er er det godt, at vi er ni i juryen.

Forskel fascinerer Noget af det, der fascinerer Paul Meyer ved at observere unge musikere, er deres forskellighed: - Nogle er ekstremt udadvendte, mens andre er utroligt indadvendte, men begge typer kan skabe øjeblikke af stor skønhed. Nogle er så forhippede på at profilere sig selv, at de står i vejen for musikken. Andre stiller sig bag musikken og bruger den til at udtrykke deres inderste følelser. Men fælles for alle deltagere er, at de yder deres ypperste, så det forventer jeg også, at mine jurykolleger gør.

Ingen kopier Som jurymedlem leder Paul Meyer efter musikere, der ikke kopierer deres læremestre, men har fundet deres egen stil: - Når vi kan blive ved med at finde nye dybder i klassiske værker, skyldes det, at musikken ikke bliver reproduceret statisk, men at hver generation og hver musiker giver sit bud på en fortolkning. Jeg har spillet klarinet i 45 år, men jeg lærer stadig af andre, bestemt også af musikere, der er meget yngre end mig. Det handler om at dele oplevelser og udveksle erfaringer, siger han og fortsætter: - I den klassiske musiks barndom skelnede man ikke mellem komponister, dirigenter og musikere, for alle kunne lidt af det hele. Nu er vi højt specialiserede på hver vores felt. Men sådan behøver det ikke være. Michel Portal, som jeg nævnte tidligere, er klassisk musiker, men han er også en af ophavsmændene til moderne europæisk jazz, og han har bragt elementer fra jazzen med ind i sine fortolkninger af klassiske værker.