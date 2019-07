- De store teatre er så afhængige af tilskud - men vi kan provokere!

Teatret Slotsgårdens spillestil har altid været up in your face, mener teatres direktør, Jacob Moth-Poulsen, for det indbyder rammerne til i den intime slotsgård, hvor skuespillerne og publikum er meget tæt på hinanden. Den direkte øjenkontakt gør, at skuespillerne kan henvende sig direkte til folk på tilskuerrækkerne - både som den karakter, de spiller, og ved fysisk at træde ud af rollen og kommentere det, der sker på scenen:

- Vi arbejdet med begrebet supertekst, som handler om det reelle, der sker i rummet, og hvor commedia dell arte-traditionen gør, at man kan tage masken af og tale direkte til publikum. På den måde kommer vores forestillinger tæt på det autentiske gadeteater, siger han.

- Den distance til værket kan virke provokerende, fordi vi opløser fiktionen og træder ind i virkeligheden, men det er netop det, der er vores drivkraft: At vi eksperimenterer af lyst, mener han.

- Vi skal turde - men jeg ved ikke om det lykkes - at vise, at intentionerne med teater er at fortælle en urhistorie og skabe en demokratisk skueplads, hvor man udtrykker sig om det, der sker i verden. Store teatre er så afhængige af tilskud og publikumstal, at de er nødt til at satse på den brede, kommercielle underholdning i stedet for at udfordre det samfund, vi er en del af. Der er Teatret Slotsgårdens berettigelse, at vi råber op og sætter fingeren på alle de de ømme punkter, siger han.