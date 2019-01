Varetægtsfængslet: 28-årig anholdt med sexlegetøj og sigtet for sex med mindreårig

En 28-årig mand fra Sjælland blev tirsdag fængslet frem til retssagen mod ham den 11. marts. Han er sigtet for 18 lovovertrædelser om et seksuelt forhold til en 14-årig pige fra Vestfyn, som han har haft kontakt med siden 2017, selv om han havde f

Tirsdag blev en 28-årig mand fra Sjælland varetægtsfængslet frem til 11. marts, hvor der skal afsiges dom ved Retten i Odense for op til 18 forhold, han er sigtet for. De handler alle om hans kontakt til en nu 14-årig pige fra Vestfyn.

Manden er sigtet for at have haft sex med en mindreårig og for at unddrage vedkommendes mor forældremyndigheden.

Han har indrømmet at have haft sex med pigen ved to lejligheder, i juli og i august 2018, kort efter hun var fyldt 14 år. Kontakten har stået på siden oktober 2017, hvor pigen var 13 år. De stiftede bekendtskab med hinanden på chatsiden Omegle.

Dommer Alex Nymark begrundede varetægtsfængslingen med, at der er risiko for, at manden vil fortsætte med at have kontakt med pigen.

- Selv om du har været anholdt og afhørt flere gange og fået at vide, du ikke må se pigen, er du blevet ved med at hente hende så sent som i sidste weekend, lød det fra dommeren.

Forinden havde den sigtede blandt andet udtalt i retten:

- Jeg gør det for hendes skyld, og fordi hun har brug for mig.

Politiet har tidligere afhørt ham om hans kontakt til pigen den 15. juni, 18. august, 5. november og 6. januar. Alligevel valgte han igen at hente pigen og tilbringe weekenden med hende frem til den 14. januar. Det indrømmede han ved grundlovsforhøret tirsdag i retten.