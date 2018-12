Lig fundet i forsvundet ægtefælles bil: Nu kan over et år gammel mordgåde afsluttes

Den bil, som dykkere fandt torsdag eftermiddag i havnen i Kolding og som fredag er blevet hævet, tilhører Bent Ovesen, som har været forsvundet siden oktober 2017 sigtet for at dræbe sin hustru. Det bekræfter politiet overfor JydskeVestkysten. Bent Ovesen forsvandt fra sit hjem den 27. oktober 2017, og siden har politiet søgt i flere havne særligt i den sydjyske del af landet. Politiet har tidligere også søgt i Kolding Havn, hvor Bent Ovesens bil nu altså er blevet fundet. I bilen har politiet fundet et lig, oplyser efterforskningsleder Frede Nissen. Om det er liget af den forsvundne Bent Ovesen, er endnu ikke bekræftet, da liget ikke er blevet identificeret. Retsmedicinsk institut vil nu ifølge en pressemeddelelse gennemføre undersøgelser med henblik på at identificere det fundne lig og dermed be - eller afkræfte politiets formodning om, at det er Bent Ovesen, der er fundet. Det er også en væsentlig opgave at fastslå, på hvilken måde døden er indtrådt, således at drabsefterforskningen i givet fald vil kunne finde sin afslutning. Frede Nissen forventer, at liget bliver identificeret i starten af næste uge. Bent Ovesen har været internationalt efterlyst siden drabet, idet efterforskningen meget hurtigt pegede på ham som mistænkt og han har ikke været set siden, det blev begået.

Sagen kort Lørdag den 28. oktober kort før kl. 12 modtog Sydøstjyllands Politi anmeldelse om et mistænkeligt dødsfald på Christiansøvej i Kolding. Politiet fandt en 61-årige kvinde død. Der blev indledt efterforskning og der blev tilkaldt tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner. Det kunne ret hurtigt fastslås, at, at kvinden ikke var død af naturlige årsager. I forbindelse med den indledende efterforskning blev det klart, at kvindens mand, Bent Ovesen, ikke var set siden drabet. Han blev derfor og på baggrund af efterforskningen efterlyst også offentligt, som mistænkt for drabet på sin hustru. Man formodede at han eventuelt kunne være kørende i parrets bil, en gråbrun Ford Mondeo. I forbindelse med efterlysningen har Sydøstjyllands Politi med hjælp fra forsvaret gennemført flere eftersøgninger både til lands og til vands i det Sydøstlige Jylland, Lillebælt og ved Vestkysten af Jylland. Eftersøgningerne gav ikke noget resultat.

Ingen retssag Hvis det fundne lig bliver endeligt identificeret som den mistænkte Bent Ovesen og når dødsmåden er fastslået, er det sidste udestående i sagen på plads. Hvis den formodede gerningsmand har taget sit eget liv, vil der ikke blive en retssag, men anklagemyndigheden vil alligevel vurdere sagen med henblik på at bekræfte, at der ikke er grundlag for at fortsætte efterforskningen, da gerningsmanden med den fornødne sikkerhed er fundet.